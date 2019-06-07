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Дорога через мост смерти: в сети показали самое "грязное" место в Чернобыле

STYLERЖизнь    07.06.2019 - 19:34
Дорога через мост смерти: в сети показали самое "грязное" место в Чернобыле
Лес вокруг Чернобыля показали с высоты птичьего полета (Коллаж РБК-Украина)

После аварии на ЧАЭС в этом лесу все живое погибло в считанные часы

Чернобыльский лес или как его называют "Рыжий лес" показали на видео с высоты птичьего полета. Это лес считается самой зараженной радиацией местностью, так как после аварии на ЧАЭС все живое в нем погибло буквально в первые несколько часов. Сейчас эту местность называют самой "грязной" и в нее нет доступа, так уровень радиации там по-прежнему очень высокий. Видео разместили на странице "Dronarium Украина" в социальной сети Facebook. Его сняли активисты с помощью квадрокоптера после выхода нашумевшего сериала "Чернобыль" производства HBO.

"Без подписи это видео - одно из миллиарда типичных кадров с дрона начинающего пилота. Без подписи. Но на видео, на самом деле, одно из самых "грязных" мест Зоны отчуждения - "Рыжий лес". И дорога, ведущая от Чернобыльской атомной станции в город Припять. Через мост смерти. Тот самый, на котором хорошо виден был пожар на станции в первые часы после катастрофы. Тот самый, который принял на себя первое облако частиц с горящего реактора.  Тот самый, который по легендам убил массу любопытных припятчан", - сказано в описании к видеоролику.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что во время съемок сериала "Чернобыль" использовали вместо зимней Припяти летнюю Троещину.

А также рассказывали о том, что российский канал НТВ снял свою версию сериала "Чернобыль", в котором в аварии на электростанции виновен агент ЦРУ.

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