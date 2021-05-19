Дорофеева показала дом, в котором живет с Дантесом: "лучшее решение в нашей жизни"

"В один момент я поняла, что надо копить на дом. И теперь я поняла, что это лучшее решение в нашей жизни", - призналась артистка.

Планированием комнат и ремонтом занимались специалисты, которые воплотили в жизнь два главных пожелания звездной пары - гостевая комната вместе с кухней и гардеробная комната для Нади.

Певица также рассказала, что в доме предусмотрена и детская комната наверху, но там в данное время еще не закончен ремонт.

"Конечно понимаем, что, когда это произойдет, мы здесь все в одну комнату детскую сделаем", - пошутила певица.

Этой осенью на дворе появился мини сад, где также растет любимое растение Дорофеевой - бонсай. Оно находится при входе в дом.

Дерево бонсай, которое растет у входа в дом Дорофеевой и Дантеса (скриншот с видео)

Звездные соседи

По соседству с Дорофеевой и Дантесом живет семья Монатиков. Певица призналась, что из-за плотных графиков в гости друг к другу они заходят редко. Но когда, встречаются на машинах, то останавливаются, чтобы поговорить. При этом дни рождения они отмечают вместе.

Надя Дорофеева показала свой дом (видео: YouTube)