Дорн спел русскую народную песню: березки и косоворотки (видео)

Иван Дорн спел русскую народную песню "Мужа дома нету" и снялся в клипе на эту композицию. Этот трек был создан украинским артистом в сотрудничестве с 36-летней москвичкой Тиной Кузнецовой, известной также под творческим псевдонимом Zventa Sventana.

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Песня "Мужа дома нету", по словам россиянки, является "народным танцевальным трансом", предостерегающим о том, как безудержное веселье может увести на темную сторону силы.

В ролике Дорн и Кузнецова показаны в русских народных костюмах и косоворотках, гуляют по лесу и танцуют вприсядку на фоне березок.

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Многим пользователям из России понравился трек и видео, хотя они и называют их "наркоманскими".

Иван Дорн и Zventa Sventana спели русскую народную песню "Мужа дома нету"

А вот украинцы оставляют гневные комментарии. По мнению большинства наших соотечественников, среди которых немало фанатов творчества Дорна, 30-летний Иван в данной ситуации поступил как предатель своего народа.

Ваня, ты уже определись, наконец: ты их или наш?

Ваня, чей Крым?

А украинскую народную слабо сварганить?

Не зашло. Очередной коммерческий трек без особой смысловой нагрузки, рассчитанный на непритязательного янгстера. Цель достигнута - пипл хавает.﻿

Тим, хто любить берізки - місце на смереках. Що ти досі робиш в Україні, зраднику?

Перестану презирать его только если он споет "Ой, у вишневому садочку".

Музыка крутая. Но блин! Нужно же иметь какое-то чувство собственного достоинства! Как можно выплясывать с к@ц@п@ми, пока они убивают твоих друзей и поклонников?

Добавим, что аудиоверсия этого трека была представлена в начале марта. Тогда Дорну уже досталось за коллаборацию с представительницей страны-агрессора и русскую народную песню.

Тем временем Иван Дорн будет представлять Украину на одном из самых больших фестивалей мира.