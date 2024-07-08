Допомагає уникнути хвороб: ось який продукт усі повинні їсти більше з віком

Певні продукти можуть бути корисними для підвищення рівня енергії з віком. Дієтолог розповіла, що обов'язково потрібно мати у раціоні для здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Який продукт потрібно їсти з віком

Дієтолог Кімберлі Гомер розповіла, що деякі продукти можуть бути корисними для підвищення рівня енергії з віком.

Харчування може бути ключовим у профілактиці захворювань. Основним чинником усіх хвороб, будь-то хвороба серця, рак, діабет, ожиріння або деменція, може бути запалення.

Дотримання протизапальної дієти разом із виключенням їжі, що викликає запалення, є ключовим фактором для підтримки чудового фізичного та психічного здоров’я з віком.

Жирна риба, наприклад лосось, багата EPA і DHA, які є поліненасиченими жирними кислотами омега-3. Літні люди повинні прагнути включати їх у свій раціон принаймні двічі на тиждень, щоб збільшити споживання омега-3, що підтримує здоров’я мозку та зменшує запалення.

Людям потрібен білок для підтримки м’язів і сили, а здоровий жир для гормонів і жиророзчинних вітамінів. З віком усі природно втрачають м’язи. Усім клітинам, у тому числі клітинам мозку, для функціонування потрібні корисні жири. Якщо їх не забезпечують, то можуть виникнути фізичні та когнітивні проблеми.

Оптимальне споживання білка для людей похилого віку становить 1-1,2 грама, що перевищує загальну рекомендацію для дорослих у 0,8 грама на день.

Інші продукти, які варто додати в тарілку

Листова зелень, як-от капуста або шпинат, також є розумним доповненням. Вони також є чудовим джерелом вітамінів групи B, таких як фолієва кислота, ніацин, рибофлавін і вітамін В, які важливі для здорової роботи мозку.

Гранати є багатим джерелом антиоксидантів для боротьби з окисним пошкодженням і містять групу сполук, які називаються елагітанінами.

У деяких людей кишкові бактерії перетворюють елагітаніни на щось під назвою уролітин А, і було показано, що уролітин А компенсує деякі наслідки старіння, включаючи втрату м’язів. Гранати також є багатим джерелом клітковини і допомагають регулювати рівень цукру в крові, сприяти ситості та захищати від раку товстої кишки.

Чоловіки та жінки мають різні харчові потреби на кожному етапі життя, включно з віком. Чоловікам, як правило, потрібно більше споживання білка, щоб підтримувати м’язову масу, яка може зменшуватися з віком. Цинк особливо важливий для чоловіків, оскільки він підтримує здоров’я простати та імунну функцію.

Для жінок кальцій і вітамін D стають вирішальними для підтримки здоров’я кісток, особливо після менопаузи, коли підвищується ризик остеопорозу. Потреба в залізі зменшується після менопаузи, але воно залишається важливим для рівня енергії".

Фолієва кислота необхідна для когнітивного здоров’я та здоров’я серцево-судинної системи. Крім того, фітоестрогени, що містяться в соєвих продуктах, можуть допомогти пом’якшити симптоми менопаузи.