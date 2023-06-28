Допомагає схуднути та уникнути хронічних хвороб: який овоч потрібно включити в раціон
Овочі обов'язково мають бути у раціоні кожної людини. Зокрема, огірки містять велику кількість вітамінів, мінералів і покращують смак салатів. Вони мають ще цілу низку переваг для здоров'я, про які мало хто знає.
Про це повідомляє Intelligentliving.
Скільки калорій
Огірки багаті на життєво важливі вітаміни та мінерали. З 300 г огірків можна отримати: 11 г вуглеводів, 2 г клітковини та білка, 0 г жиру.
В огірках є вітамін К, С, калій, марганець та магній.
Таким чином, споживання стандартної порції забезпечить близько третини поживних речовин.
Огірки потрібно вживати неочищеними, щоб максимізувати їхню поживну цінність. Клітковина та кілька вітамінів і мінералів містяться в шкірці.
В огірках багато антиоксидантів
Фахівці кажуть, що антиоксиданти запобігають окисленню, хімічному процесу, в результаті якого утворюються вільні радикали. Ці небезпечні вільні радикали можуть накопичуватися та стати причиною різних хронічних захворювань.
Також вони містять дубильні речовини та флавоноїди, два хімічні класи, які добре борються з небезпечними вільними радикалами.
Огірки зволожують організм
Для метаболізму та фізичної активності вода необхідна, а в огірках її дуже багато. Такий овоч допомагає збільшувати гідратацію (утримання води в організмі).
Вживання огірків може зволожити тіло вдвічі ефективніше, ніж одна склянка води після інтенсивного тренування.
Як огірки допомагають схуднути
Огірки є низькокалорійними, в 300 г міститься лише 45 калорій. Тому можна споживати багато огірків, не набираючи вагу.
Вживання їжі з високим вмістом води та низьким вмістом калорій повʼязане із значним зниженням маси тіла.
Підтримують роботу кишківника
Огірки можуть підтримувати нормальну роботу кишківника через високий вміст води. Також достатня кількість води в організм допоможе уникнути закрепів.
Огірки також містять клітковину, яка допомагає контролювати перистальтику кишківника.
Кому не можна їсти огірки
Не варто їсти цей овоч при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, зокрема при загостренні виразки та гастриті, адже це може завершитись підвищенням кислотності шлунка й здуттям живота.
Також овоч містить калій, який може порушити кислотно-лужний баланс та спровокувати розвиток гіперкаліємії. Це хвороба, що може спричиняти проблеми у роботі нирок чи проблеми з серцево-судинною системою.
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