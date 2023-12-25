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Донька Матвієнко заговорила про ревнощі та зізналася, чим її "бісить" чоловік: "Його занадто багато"

Що Матвієнко каже про чоловіка (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Тоня Матвієнко відверто розповіла про шлюб з артистом Арсеном Мірзояном, з яким вона живе вже 12 років. Зірка не стала приховувати, що іноді між ними виникають ревнощі, а також є те, що її "бісить".

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Матвієнко розповіла в інтерв'ю, яке вийшло на YouTube-каналі "Люкс ФМ".

Що співачка думає про ревнощі

За словами Матвієнко, іноді вона може відчувати, що ревнує чоловіка. Втім, вона одразу про це говорить і не приховує свої емоції. А Мірзоян одразу ж її заспокоює.

"Ми домовились з чоловіком, що коли це відбувається, я йому про це прямо кажу: "Я тебе ревную". Ну я йому прямо отак в очі. Він каже: "То тобі здалось, все нормально іди цьом". І я забула", - розповіла Матвієнко.

Донька Ніни Матвієнко розповіла про стосунки з чоловіком (скріншот)

Що артистку "бісить" у Мірзояні

Співачка не стала приховувати, що деякі вчинки обранця її дратують. За словами Матвієнко, Мірзоян може "присідати на вуха".

"Буває його занадто багато. А я люблю інколи побути сама, зі своїми думками... Починає говорити, співати, на вухо сідає", - зі сміхом пояснила Матвієнко.

Також вона розповіла, чим сама дратує чоловіка. Як виявилося, артистка може "бісити" Мірзояна тим, що скаржиться на брак уваги.

"Коли я нию. Що мені все не так, що я усім невдоволена, що мені мало уваги, мало романтики, а він злиться", - зізналася Матвієнко.

 

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