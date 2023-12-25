Донька Матвієнко заговорила про ревнощі та зізналася, чим її "бісить" чоловік: "Його занадто багато"

Співачка Тоня Матвієнко відверто розповіла про шлюб з артистом Арсеном Мірзояном, з яким вона живе вже 12 років. Зірка не стала приховувати, що іноді між ними виникають ревнощі, а також є те, що її "бісить".
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Матвієнко розповіла в інтерв'ю, яке вийшло на YouTube-каналі "Люкс ФМ".
За словами Матвієнко, іноді вона може відчувати, що ревнує чоловіка. Втім, вона одразу про це говорить і не приховує свої емоції. А Мірзоян одразу ж її заспокоює.
"Ми домовились з чоловіком, що коли це відбувається, я йому про це прямо кажу: "Я тебе ревную". Ну я йому прямо отак в очі. Він каже: "То тобі здалось, все нормально іди цьом". І я забула", - розповіла Матвієнко.
Співачка не стала приховувати, що деякі вчинки обранця її дратують. За словами Матвієнко, Мірзоян може "присідати на вуха".
"Буває його занадто багато. А я люблю інколи побути сама, зі своїми думками... Починає говорити, співати, на вухо сідає", - зі сміхом пояснила Матвієнко.
Також вона розповіла, чим сама дратує чоловіка. Як виявилося, артистка може "бісити" Мірзояна тим, що скаржиться на брак уваги.
"Коли я нию. Що мені все не так, що я усім невдоволена, що мені мало уваги, мало романтики, а він злиться", - зізналася Матвієнко.
Нагадаємо, раніше Матвієнко висловилася про появу зрадників-"кроликів" біля труни матері.
Також вже стало відомо, що лідер гурту "Скай" відповів, чи спілкується з ексдружиною після її публічних звинувачень в аб'юзі.