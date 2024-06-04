Донька Клеопатри. Що вдалося взнати вченим про хранительку династії та потужну правительку

Клеопатра та римський полководець Марк Антоній

Клеопатра правила Єгиптом 22 роки послідовно зі своїми братами (вони ж за традицією були її формальними чоловіками. А справжній шлюб та велике кохання їй приніс полководець Марк Антоній. Також вона мала любовний зв'язок з Юлієм Цезарем.

"Бо краса цієї жінки була не тією, що зветься незрівнянною і вражає з першого погляду, зате звернення її відрізнялося чарівною красою, і тому її образ, що поєднувався з рідкісною переконливістю промов, з величезною чарівністю, що прозирала в кожному слові, в кожному русі, міцно врізався у душу. Найбільші звуки її голосу пестили та радували слух, а мова була точно багатострунний інструмент, який легко налаштовувався на будь-який лад, - на будь-яку мову…", - писав про неї Плутарх.

Клеопатра мала гарну освіту, володіла багатьма мовами. Її роман з Марком Антонієм тривав десять років. І хоча, там було заплутано багато політичних розрахунків, їхні почуття були, за словами істориків, справжніми.

Від Марка Антонія Клеопатра народила двох синів та доньку, а від Цезаря, за деякими джерелами, сина - Цезаріона.

Варто ще зазначити, що смерть Марка Антонія та Клеопатри була романтичною та жахливою одночасно.

Клеопатра з довіреними служницями Ірадою та Харміон замкнулася у будівлі власної гробниці. Антонію передали хибну звістку про її самогубство. Антоній кинувся на свій меч.

Незабаром його, вмираючого, жінки втягнули в гробницю, і він помер на руках у Клеопатри, що плакала над ним. Сама Клеопатра, затиснувши в руці кинджал, демонструвала готовність до смерті, проте почала переговори з посланцем Октавіана, дозволила йому проникнути в будівлю гробниці та обеззброїти її.

Очевидно, Клеопатра ще зберігала слабку надію спокусити Октавіана чи навіть домовитися з ним, і втримати царство. Октавіан виявив менше податливості до спокуси, ніж Цезар та Антоній.

Останні дні Клеопатри докладно описані Плутархом за спогадами Олімпа, її лікаря. Октавіан дозволив Клеопатрі поховати коханого; її власна доля залишалася незрозумілою. Вона виглядала хворою і давала зрозуміти, що вморить себе голодом - але погрози Октавіана розправитися з дітьми змусили її прийняти лікування.

Незабаром закоханий у Клеопатру римський офіцер Корнелій Долабелла повідомив, що через три дні її відправлять до Риму для тріумфу Октавіана. Клеопатра веліла передати заздалегідь написаний лист і замкнулася зі служницями.

Октавіан отримав листа, в якому знайшов скарги та прохання поховати її разом з Антонієм, і негайно надіслав людей. Послані знайшли Клеопатру мертвою, у царському уборі, на золотому ложі. Оскільки перед тим до Клеопатри пройшов селянин з горщиком смокв, що не викликав підозр у варти, було вирішено, що в горщику Клеопатрі пронесли змію.

Стверджували, що на руці Клеопатри було трохи видно два легкі укуси. Саму змію в кімнаті не знайшли, ніби вона одразу виповзла з палацу.

За іншою версією, Клеопатра зберігала отруту в порожній головній шпильці. Ця версія підкріплюється тим фактом, що обидві служниці Клеопатри померли разом із нею. Сумнівно, щоб одна змія умертвила одразу трьох людей.

Так правителька позбавила Октавіана блискучого тріумфу у Римі. Він стратив рідного сина Цезаря від Клеопатри, а дітей Марка Антонія віддав на виховання Октавії, своїй сестрі та дружині Антонія.

Що ж відомо про доньку Клеопатри

Дівчинку, яка народилася у цариці, назвали за традицією тих часів - Клеопатра Селена II. Вона стала останньою з роду Птолемеїв. Марк Антоній визнав дитину законною донькою та одружився з її матір'ю. А ще через декілька років він проголосив Селену царицею Кирени та Лівії.

Після нищівної поразки її батьків від Октавіана (пізніше імператора Августа) у битві при Акції в 31 році до н.е, юну Клеопатру Селену та її брата забрали до Риму як політичних бранців. Октавіан вдягнув їх як Сонце та Місяць, щоб підкреслити свій тріумф.

Виховувалася в домі Октавії, сестри Октавіана і дружини Антонія. У Римі Селена була відкрита для культурних та інтелектуальних чудес величезної імперії. Вона здобула виняткову освіту, як належить жінці шляхетного походження, вивчила грецьку та латинську літературу, філософію та риторику. Завдяки вільному володінню кількох мов, вона підтримувала зв'язок зі своєю спадщиною (Єгиптом) та вправно орієнтувалася у світі дипломатії.

У 15 років Селену видали заміж за Юбу, царя Мавританії (сучасна територія Марокко та Алжиру). Вона переїхала до країни чоловіка, де займалася гуманітарними справами та допомагала чоловікові з державних питань.

Спільно вони правили Мавританією 20 років і за весь цей час доньці Клеопатри не довелося побувати у Єгипті. У шлюбі народилося двоє дітей - син Птолемей та донька Друзілла.

Селена заснувала успішний двір, відомий своїми інтелектуальними пошуками та архітектурними досягненнями.

Ймовірне зображення Клеопатри Селени (Фото: Public Domain)

Завдяки своєму впливовому шлюбу Клеопатра Селена II стала царицею Мавританії, величезної території, що перебувала під римським впливом як клієнтське королівство.

Разом зі своїм чоловіком вона правила з проникливістю і відданістю, приймаючи свою подвійну спадщину і поєднуючи єгипетські, грецькі та римські впливи при дворі. Під її патронатом процвітав культурний обмін, сприяючи розвитку мистецтв, наук та архітектури.

Вона була хорошою правителькою, її правління характеризувалося стабільністю та процвітанням, бо вона вправно орієнтувалася в складному політичному ландшафті та забезпечувала автономію свого царства, укладала міцні союзи з римськими імператорами.

Селена мала лідерські риси, розум, красу та дипломатичну кмітливість, що принесло їй повагу. Саме за часів її правління Мавританія досягла розквіту. Вплив її правління поширився далеко за межі Мавританії, вона підтримувала тісні зв'язки з Єгиптом, зберігала та популяризувала спадщину своєї родини. Наприклад, підтримувала поклоніння єгипетським божествам - Ісіді та Серапісу.

Її діти також відіграли важливу роль в історії, особливо у формуванні історії Римської імперії. Син Птолемей зробив успішну військову кар'єру і служив надійним союзником римських імператорів, відігравши ключову роль в історії регіону. Друзілла породичалася з найвищою римської знаттю.