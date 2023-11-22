Донька відомого актора Лілі-Роуз Депп показала гарячі домашні фото

Лілі-Роуз Депп досить часто ділиться цікавими та відвертими фотографіями. Вони можуть бути професійними, а можуть бути й зроблені в домашніх умовах, як, наприклад, останні.

Про те, які саме сміливі фото показала дочка Джонні Деппа, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку Лілі.

Лілі-Роуз Депп показала звабливі фото у домашній атмосфері

Нині Лілі 24 роки, вона достатньо доросла, для того, щоб робити все, що забажає. Навіть відверті фотокартки у соціальних мережах, де її тіло бачать мільйони людей і кожен має свою думку.

Хоча дивуватися нічому, адже дівчина є акторкою та моделлю і для її життєвого образу мати відверті фото - це норма.

Днями Лілі виклала в соціальній мережі Instagram фото, де вона позує у прозорій кофтинці бежевого кольору з чорним комірцем та окантовкою рукавів і скрізь цю кофтинку повністю видніються груди Роуз, але це її не бентежить, адже фото в мережі.

Також дівчина одягла мега коротку спідницю на запах білого кольору, що більше нагадує елемент спідньої білизни та білі високі гольфи.

Свій дуже відвертий лук Лілі доповнила відкритими туфлями на підборах і великою гумкою для волосся, яке, до речі, було акуратно зібране у пучок.

Донька Джонні Деппа показала відверті кадри (фото: instagram.com/lilyrose_depp)

Донька Джонні Деппа вирішила не робити макіяж, а постати перед камерою більш натуральною.

А ось фоном для таких кадрів слугує кухня домівки, в якій живе Роуз. На фото видно й холодильник, й шафи для посуду і побутових речей, бокали, вази, кулер з водою та навіть каструлю, яка стоїть на плиті і в якій щось готується, адже горить вогонь.

Варто зазначити, що зазвичай Лілі публікує гарно оброблені фотокартки з професійних фотосесій для різних світових брендів, які зачаровують, але іноді акторка вирішує зробити свій професійний контент різнообразним, який теж викликає бурхливі емоції у фоловерів.

Донька Джонні Деппа показала відверті кадри (фото: instagram.com/lilyrose_depp)