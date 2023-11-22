Дочь известного актера Лили-Роуз Депп показала горячие домашние фото

Лили-Роуз Депп часто делится интересными и откровенными фотографиями. Они могут быть профессиональными, а могут быть сделаны в домашних условиях, как, например, последние.

О том, какие именно смелые фото показала дочь Джонни Деппа, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Instagram страницу Лили.

Лили-Роуз Депп показала соблазнительные фото в домашней атмосфере

Сейчас Лили 24 года, она достаточно взрослая, чтобы делать все, что пожелает. Даже откровенные фотографии в социальных сетях, где ее тело видят миллионы людей и каждый имеет свое мнение.

Хотя удивляться нечему, ведь девушка - актриса и модель и для ее жизненного образа иметь откровенные фото - это норма.

На днях Лили выложила в социальной сети Instagram фото, где она позирует в прозрачной кофточке бежевого цвета с черным воротничком и окантовкой рукавов, а сквозь эту кофточку полностью виднеется грудь Роуз, но это ее не смущает, ведь фото в сети.

Также девушка надела мега короткую юбку на запах белого цвета, которая больше напоминает элемент нижнего белья и белые высокие гольфы.

Свой очень откровенный лук Лили дополнила открытыми туфлями на каблуке и большой резинкой для волос, которые, кстати, были аккуратно собраны в пучок.

Дочь Джонни Деппа показала откровенные кадры (фото: instagram.com/lilyrose_depp)

Дочь Джонни Деппа решила не делать макияж, а предстать перед камерой более натуральной.

А вот фоном для таких кадров служит домашняя кухня, где живет Роуз. На фото видны и холодильник, и шкафы для посуды и бытовых вещей, бокалы, вазы, кулер с водой и даже кастрюля, стоящая на плите и в которой что-то готовится, ведь горит огонь.

Стоит отметить, что обычно Лили публикует хорошо обработанные фотографии с профессиональных фотосессий для разных мировых брендов, но иногда актриса решает сделать свой профессиональный контент разнообразным, что тоже вызывает бурные эмоции у фолловеров.

Дочь Джонни Деппа показала откровенные кадры (фото: instagram.com/lilyrose_depp)