Над Донецком запустили огромный флаг Украины: боевики обстреливали его 20 минут

В небе над Донецком запустили огромный сине-желтый украинский флаг, который долго пытались сбить боевики.

Государственный стяг Украины появился над оккупированными территориями благодаря военным и волонтерам. Большое полотно привязали к наполненным гелием воздушным шарам голубого и желтого цвета, после чего флаг отправился в воздушное путешествие. Об этом написал волонтер Влад Иванова в Facebook.

Позже стало известно, что боевики стреляли по стягу в течение 20 минут.

"Как стало известно позже, враг лупил по нашему флагу со всего стрелкового. Минут 20 была стрельба. Мы от места запуска уже этого не слышали и с надеждой, что флаг пролетит над Донецком и полетит дальше, поехали домой", - пишет волонтер.

Над Донецком запустили флаг Украины (фото:facebook.com)

Волонтерам интересна судьба украинского символа. Иванов просит дончан написать ему в приват и рассказать, что случилось с флагом.

"Ну а мы готовим снова флаг над временно оккупированными территориями", - резюмировал волонтер.

Украинский флаг пролетел в небе над оккупированными территориями Донбасса (видео: facebook.com)

Ранее в сети появились ужасающие фото Донбасс-Арены - некогда самого элитного стадиона в Восточной Европе. Теперь там живут дикие собаки.

Также мы писали, что творится на единственном курорте "ДНР", куда пускают по спискам.