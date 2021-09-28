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Под Донецком у пьяного мужчины отобрали 2-месячного младенца: ребенок находился без присмотра

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Мирноград, Вторник 28 сентября 2021 16:08
Под Донецком у пьяного мужчины отобрали 2-месячного младенца: ребенок находился без присмотра Забрали ребенка у пьяного мужчины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Мирнограде Донецкой области у пьяного мужчины, который спал в квартире, отобрали двухмесячного ребенка. Вскоре младенца забрала бабушка.

Об этом сообщает Национальная полиция Донецкой области.

Так, инцидент произошел вчера, 27 сентября.

В частности, в полицию обратилась местная жительница и сообщила, что ее дочь уехала в другой город на операцию, оставив двухмесячную внучку на своего сожителя. Женщина не смогла попасть в квартиру родственников и переживала за ребенка.

Вскоре на место вызвали работников ГСЧС, которые открыли двери.

В квартире нашли нетрезвого мужчину, который спал, а младенец находился в другой комнате без присмотра.

Под Донецком у пьяного мужчины отобрали 2-месячного младенца: ребенок находился без присмотраВ Миргороде изъяли младенца (dn.npu.gov.ua)

Правоохранители были вынуждены изъять ребенка и отвезти его в больницу на обследование. После осмотра врачей девочку забрала бабушка, которая будет за ней ухаживать до возвращения матери.

"Теперь эта семья будет постоянно под наблюдением инспекторов ювенальной превенции полиции Мирнограда. Правовая оценка данному случаю будет предоставлена правоохранителями после возвращения матери ребенка домой из медицинского учреждения", - сообщили в полиции.

Ранее мы сообщали, что под Харьковом погиб трехмесячный младенец, которое могло отравиться детской смесью.

Также мы писали, что в Мариуполе девочка играла со спичками та подожгла на себе одежду.

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