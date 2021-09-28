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Під Донецьком у п'яного чоловіка відібрали 2-місячне немовля: дитина перебувала без нагляду

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Мирноград, Вівторок 28 вересня 2021 16:08
Під Донецьком у п'яного чоловіка відібрали 2-місячне немовля: дитина перебувала без нагляду Забрали дитину у п'яного чоловіка (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Мирнограді Донецькій області у п'яного чоловіка, який спав у квартирі, відібрали двомісячну дитину. Невдовзі немовля забрала бабуся.

Про це повідомляє Національна поліція Донецької області.

Так, інцидент стався вчора, 27 вересня.

Зокрема, до поліції звернулася місцева жителька і повідомила, що її донька поїхала в інше місто на операцію, залишивши двомісячну онуку на свого співмешканця. Жінка не змогла потрапити у квартиру родичів і переживала за дитину.

Невдовзі на місце викликали працівників ДСНС, які відкрили двері.

У квартирі знайшли нетверезого чоловіка, який спав, а немовля перебувало в іншій кімнаті без нагляду.

Під Донецьком у п'яного чоловіка відібрали 2-місячне немовля: дитина перебувала без наглядуУ Миргороді вилучили немовля (dn.npu.gov.ua)

Правоохоронці були змушені вилучити дитину і відвезти її до лікарні на обстеження. Після огляду лікарів дівчинку забрала бабуся, яка буде за нею доглядати до повернення матері.

"Тепер ця сім'я буде постійно під наглядом інспекторів ювенальної превенції поліції Мирнограда. Правова оцінка даному випадку буде надана правоохоронцями після повернення матері дитини додому з медичної установи", - повідомили в поліції.

Раніше ми повідомляли, що під Харковом загинуло тримісячне немовля, яке могло отруїтися дитячою сумішшю.

Також ми писали, що у Маріуполі дівчинка гралася з сірниками та підпалила на собі одяг.

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