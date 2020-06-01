На Донбассе умер боевик, убивавший украинцев в боях за ДАП

На Донбассе погиб предатель Украины (фото: sud.ua)

На Донбассе умер боевик, который принимал участие в боях за ДАП

Война на Донбассе продолжается, несмотря на Минские договоренности о прекращении огня. Но в этот раз ряды "груза 200" пополнил боевик и предатель Украины Станислав Чередник по прозвищу "Тэт". Он принимал активное участие в боях за Донецкий аэропорт (ДАП).

Об этом сообщает военный и блогер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") в своем Telegram-канале. Он отмечает, что боевик погиб 25 мая.

"25.05.2020 Станислав "Тэт" Чередник пошел на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Обстоятельства требуют уточнения", - написал украинский боец.

Отметим, что погибший боевик Станислав 1993 года рождения, он родился в Донецкой области в городе Харцызск. Он занесен в "черный список" сайта "Миротворец".

"Воюет с лета 2014. Участвовал в боях за донецкий аэропорт. Личная информация. Деятельность: военный. Интересы: водка пиво и трава можно даже полтора". Азартные игры на деньги", - сказано про боевика на "Миротворце".

Станислав Чередник (фото: facebook.com/ukrop.bc)

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Автор: Людмила Жукова