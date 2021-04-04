На Донбассе продолжают погибать украинские военные: названы имена героев

Оба бойца родом с Волыни. 40-летний Сергей Сулима народился в Луцке, но в последние годы жил в Ивано-Франковской области. В Волынской области у него остались мать и сестра.

Второй погибши - это 44-летний младший сержант Андрей Горлатый, который подписал контракт с ВСУ в 2018 году и служил старшим механиком-водителем. В Луцке у защитника Украины остались мать и сестра, а также два сына Максим и Павел.

Хоронить бойцов скорей всего будут на Волыни, но дата прибытия тел еще не известна.

"Волынская областная государственная администрация выражает соболезнования родным и близким погибших героев. Это невосполнимая потеря, боль от которой разделяем вместе с вами ", - говорится в сообщении.

Пользователи сети также выразили свои соболезнования.