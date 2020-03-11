На Донбассе погибли трое украинских бойцов: подробности и фото

Военные ВСУ погибли на Донбассе от рук боевиков (фото: pixabay.com)

Трое украинских бойцов погибли на Донбассе

Военные ВСУ продолжают защищать Украину ценой своей жизни. Во вторник, 10 марта, в зоне проведения Операции объединенных сил погибло трое украинских бойцов.

На фронте погибли Андрей Ведешин, 1986 года рождения и Виктор Солтис. Кроме того, в госпитале скончался 23-летний Богдан Петренко, который на прошлой неделе, 4 марта, получил серьезное ранение.

Андрей Ведешин и Виктор Солтис (фото: facebook.com/LazarovychMykola)

Еще девять защитников Украины получили ранения. Об этом сообщил волонтер Николай Лазарович на своей странице в Facebook.

О Богдане Петренко известно, что он служил в Луганской области, в районе Золотого в 72-й отдельной механизированной бригаде. Боец получил тяжелое ранение в голову и 4 марта в 9 утра его доставили в Харьковский центральный госпиталь. В ночь с 4 на 5 марта ему сделали операцию, после которой он находился в коме.

Богдан Петренко (фото: facebook.com/Наташа Мацкевич)

Напомним, что 8 марта возле поселка Опытное под Донецком после ракетного обстрела погиб украинский военный Евгений Черных. Он служил в 57-й отдельной мотопехотной бригаде, и ему было всего 29 лет.

Ранее сообщалось о том, что в Житомире убили известного волонтера и бойца АТО 95-ой отдельной мотопехотной бригады Олега Котенко. По словам полиции, он совершил самоубийство, но жительница Житомира Галина Ковальчук уверяет, что он бы этого никогда не сделал.