На Донбассе погиб новобранец ВСУ: дома осталось двое маленьких детей

Сегодня, 6 мая, на Донбассе погиб еще один украинский военный ВСУ. Им оказался 37-летний Дмитрий Товчигречка из Кривого Рога. Он был бойцом 93 бригады Холодный Яр.

Об этом сообщает 93 ОМБр Холодный Яр на своей странице в Facebook .

Он погиб из-за огня из РПГ и стрелкового оружия оккупантов по позициям бригады Донецкой области. Защитник Украины получил множественные осколочные ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Дмитрий Товчигречка погиб на Донбассе (коллаж: facebook.com/93OMBr)

Мужчина был призван на службу в январе 2021 года. Для него это была первая ротация. У него осталось двое маленьких детей.

По словам сослуживцев, Дмитрий был работящим и никогда не отказывался от работы. При этом он был не особо разговорчивым, но все же о своей семье рассказывал.

"Мы приносим искренние соболезнования в этот скорбный час матери погибшего воина, всем его родным, жене, преждевременно овдовев, осиротевшим детям. Вечная память герою! Он отдал жизнь за Украину!" – говорится в сообщении.

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