На Донбасі загинув новобранець ЗСУ: вдома залишилося двоє маленьких дітей
Сьогодні, 6 травня, на Донбасі загинув ще один український військовий ЗСУ. Ним виявився 37-річний Дмитро Товчигречка з Кривого Рогу. Він був бійцем 93 бригади Холодний Яр.
Про це повідомляє 93 ОМБр Холодний Яр на своїй сторінці в Facebook.
Він загинув через вогонь з РПГ і стрілецької зброї окупантів по позиціях бригади Донецької області. Захисник України отримав множинні осколкові поранення, які виявилися несумісними з життям.
Дмитро Товчигречка загинув на Донбасі (колаж: facebook.com/93OMBr)
Чоловік був призваний на службу в січні 2021 року. Для нього це була перша ротація. У нього залишилося двоє маленьких дітей.
За словами товаришів по службі, Дмитро був працьовитим і ніколи не відмовлявся від роботи. При цьому він був не особливо балакучим, але все ж про свою сім'ю розповідав.
"Ми приносимо щирі співчуття в цю скорботну годину матері загиблого воїна, всім його рідним, дружині, передчасно овдовівши, осиротілим дітям. Вічна пам'ять герою! Він віддав життя за Україну!"- йдеться в повідомленні.
Користувачі мережі також прокоментували втрату.
- Царство небесне, вічна пам'ять герою!!!
- Царство небесне синові божому Дмитру. Дякую за захист. Щирі співчуття рідним. Печаль і туга і горе, і сльози;
- Співчуття всім близьким, печаль і біль... Вічна пам'ять!
- Біль і печаль, що гинуть молоді чоловіки, залишаючи сиротами малолітніх дітей!!! Скільки ворог буде вбивати наших воїнів на рідній землі?! Господи, допоможи, щоб ця нечисть забралася з України! Вічна пам'ять і слава герою! Співчуваємо родині!
Нагадаємо, на Донбасі бойовики підірвали авто з військовими ЗСУ.
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