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На Донбассе погиб боец "Айдара": фото героя

STYLERВойна    18.09.2019 - 18:49
На Донбассе погиб боец "Айдара": фото героя
Фото: На Донбассе погиб боец "Айдара" (РБК-Украина)

Украинский боец погиб, защищая Украину от врагов

В войне с боевиками на Донбассе 17сентября погиб боец от "Айдара" Владислав Рой. Об этом сообщается на странице батальона в соцсети Facebook.

Отмечается, что "айдаровец" родом из Запорожья, ему 25 лет. Погиб, получив смертельное ранение в результате обстрелов боевиков.

"17 сентября 2019р при исполнении служебных обязанностей в зоне проведения операции Объединенных сил от смертельных ранений погиб Владислав Рой. Храбрый воин, верный товарищ. Сочувствуем родным и близким. Герои не умирают. С нами Бог!" - написали его побратимы на странице.

На Донбассе погиб боец &quot;Айдара&quot;: фото героя

На Донбассе погиб боец &quot;Айдара&quot;: фото герояФото: Владислав Рой (facebook.com/24AIDAR)

В комментариях пользователи сети приносят соболезнования родным героя и пишут теплые слова бойцу.

  • Да, хороший был друг, товарищ, умный собеседник с которым можно было поговорить по душам, жалко что его теперь с нами нет. Вечная память. Пчелка, мы тебя не забудем.
  • Воин! Вечная память!.
  • Боже!! Коли вже перестануть вмирати Наші діти!!!! Як батькам можна пережити смерть своєі дитини???.... Співчуваємо....Пам'ятаємо...
  • Герои не умирают. Вечная память.
  • Вечная память.

На Донбассе погиб боец &quot;Айдара&quot;: фото герояСкриншот комментариев (facebook.com/24AIDAR)

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