На Донбассе погиб боец "Айдара": фото героя

Фото: На Донбассе погиб боец "Айдара" (РБК-Украина)

Украинский боец погиб, защищая Украину от врагов

В войне с боевиками на Донбассе 17сентября погиб боец от "Айдара" Владислав Рой. Об этом сообщается на странице батальона в соцсети Facebook.

Отмечается, что "айдаровец" родом из Запорожья, ему 25 лет. Погиб, получив смертельное ранение в результате обстрелов боевиков.

"17 сентября 2019р при исполнении служебных обязанностей в зоне проведения операции Объединенных сил от смертельных ранений погиб Владислав Рой. Храбрый воин, верный товарищ. Сочувствуем родным и близким. Герои не умирают. С нами Бог!" - написали его побратимы на странице.

Фото: Владислав Рой (facebook.com/24AIDAR)

В комментариях пользователи сети приносят соболезнования родным героя и пишут теплые слова бойцу.

Да, хороший был друг, товарищ, умный собеседник с которым можно было поговорить по душам, жалко что его теперь с нами нет. Вечная память. Пчелка, мы тебя не забудем.

Воин! Вечная память!.

Боже!! Коли вже перестануть вмирати Наші діти!!!! Як батькам можна пережити смерть своєі дитини???.... Співчуваємо....Пам'ятаємо...

Герои не умирают. Вечная память.

Вечная память.

Скриншот комментариев (facebook.com/24AIDAR)