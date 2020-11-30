На Донбассе мать избила врача "скорой" из-за ребенка

Мать избила фельдшера скорой помощи (фото: РБК-Украина)

В Славянске мать избила молодого врача скорой помощи

На Донбассе произошел вопиющий случай. Скорая помощь прибыла на вызов, но молодая фельдшер получила побои от агрессивной матери. Все из-за того, что медики не хотели делать ребенку женщины тест на коронавирус. Как сообщает пресс-служба Донецкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook, это произошло в Славянске 29 ноября.

"Агрессивная мать ребенка, требуя нецензурной бранью проведения ПЦР, нанесла телесные повреждения фельдшеру, разбила пульсоксиметр и повредила сумку с медикаментами. Шокирующим остается также тот факт, что другие члены семьи безразлично за всем этим безобразием наблюдали", - сказано в сообщении.

К счастью, госпитализация врачу не понадобилась. На место конфликта вызвали оперативно наряд полиции и составили протокол. Однако неизвестно, какое наказание понесет нападавшая.

В пресс-службе напомнили, что бригады экстренной медицинской помощи не проводят тестирование на COVID-19 никаким методом.

Кстати, один из украинских врачей Антон Асонов заявил, что при симптомах ОРВИ теперь нужно делать ПЦР-тест.

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