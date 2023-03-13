"Донатила на ЗСУ? Нє, я шо дура?" Інстаблогерка з-під Рівного вляпалася у великий скандал

Інстаблогерка з цікавим ніком "anail" втрапила в грандіозний скандал з донатами на ЗСУ під час прямого ефіру на своїй сторінці. Тепер дівча буде перевіряти Служба безпеки України.

Хто ця дівчина?

Як пише місцеве видання RadioTrek, наша красуня з села Довговоля, що на Рівненщині. Судячи з ніку і вона займається "нігтиками" (nail - в перекладі з англ. - ніготь).

В одній зі своїх трансляцій Anail розмірковувала на тему, що їй дорікають за заробітки під час війни. Дівча каже, що вона вини за це не відчуває:

"Люди гинуть на війні, а я гроші заробляю. І тіпа я грішу, шарите?"

Потім в чаті їй поставили запитання: "Донатила на ЗСУ?":

"Нєт конєчно, госпаді, я шо дура чи шо?" - засміялася Anail.

Дівчина зникла з соцмереж, але СБУ все зафіксувало

Після хвилі хейту Anail пояснила, що буцімто не зрозуміла значення слова "донат" і вважала, що воно має інше значення.

"Всім привіт, у зв’язку з останньою ситуацією хочу пояснитись і вибачитись. Я думала, значення слова "донат" має інший зміст. Знаю, звучить не дуже, але це правда і дуже вибачаюсь за свої слова, адже висловилась не дуже правильно", - написало дівча.

Після вона закрила сторінку.

Між тим, в Рівненському управлінні СБУ розповіли, що блогерку "взяли на олівець" і найближчим часом її чекає перевірка.