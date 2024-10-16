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"Домовилися мовчати". Актор фільмів для дорослих зізнався, що мав секс з Трінчер

Середа 16 жовтня 2024 14:10
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"Домовилися мовчати". Актор фільмів для дорослих зізнався, що мав секс з Трінчер Анна Трінчер і Леон (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Український блогер і актор фільмів для дорослих, відомий як Леон або "Леон 13", зізнався, що мав інтимні стосунки з Анною Трінчер.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю Сергія Луканюка на YouTube-каналі "Уролог Наумчук".

Зі слів блогера, він почав тісно спілкуватися з Трінчер після того, як пішов від дружини, інфлюенсерки Христини Бичкової.

"Я почав нормально спілкуватися з Анею після того, як поїхав з дому. Пройшов період, у нас із Анею було, що ми посварилися. У нас сварка, ми зупинили наше спілкування на таких домовленостях. Вона погодилася", - розповів Леон.

&quot;Домовилися мовчати&quot;. Актор фільмів для дорослих зізнався, що мав секс з Трінчер

Анна Трінчер і Леон (фото: instagram.com/annatrincher_official)

У масажиста, який на той час перебував у статусі одруженого чоловіка, та співачки відбувся секс. Однак Анна, запевняє Леон, благала його тримати це у секреті.

Зрештою вона зустрілася з колишньою обраницею Сергія і все їй розповіла.

"Для мене інтим не зрада, але коли ви домовились про мовчання, а хтось телефонує дружині і розповідає все, то це для мене зрада. Мені це розповіла моя дружина", - поділився блогер.

Коли почали з’являтися чутки про роман Трінчер та Леона

Плітки у мережі почалися ширитися після того, як Луканюк знявся в гарячому кліпі артистки "Бар за баром".

Пізніше Леон оголосив про розлучення з Христиною Бичковою. Хейтери почали закидати Трінчер, що все через неї.

Сам блогер запевнив, співачка до його розриву з дружиною ніяк не причетна і між ними лише дружні стосунки.

&quot;Домовилися мовчати&quot;. Актор фільмів для дорослих зізнався, що мав секс з Трінчер

Христина Бичкова (фото: instagram.com/bichkovaaa)

Дружина Леона мала іншу думку

Так, інфлюенсерка в одному зі своїх інтерв’ю заявила, що її обранець після кліпу дуже зблизився з Анною.

Ба більше, за її словами, зірка "марила Леоном" та постійно фліртувала з ним. Однак після їхнього розлучення співачка звернулася до Христини, пообіцявши, що з почуття жіночої солідарності не підтримуватиме з ним зв'язок.

Раніше Леон зізнався, чим його здивувала Трінчер.

Також вона зробила заяву про участь у "Холостячці".

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