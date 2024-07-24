"Пішов від дружини через Трінчер". Актор фільмів для дорослих відповів на закиди хейтерів

Відомий актор фільмів для дорослих Леон (справжнє ім'я Сергій, - прим. ред), більш відомий як "сквіртолог-масажист", прокоментував чутки про те, що він пішов від дружини до співачки Анни Трінчер. Нещодавно він знявся разом із виконавицею у пікантних сценах для її кліпу на пісню "Бар за баром".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram секс-блогера.

Леон відповів хейтерам

Зі слів актора, його найбільший страх справдився: всі подумали, що він розлучився з дружиною через Трінчер.

"Ви постійно писали про це, бо я знявся у її кліпі. Але насправді до завершення своїх стосунків я йшов пів року! Тобто я ще її навіть в очі не бачив: ми не були знайомі", - написав Леон.

Спілкуватись з артисткою, каже масажист, вони почали лише після її пропозиції знятись у кліпі.

Анна Трінчер з блогером Леоном (фото: instagram.com/leonhub_13)

Зараз Сергій та Анна не мають нічого спільного, "тільки досвід, який дали один одному”.

"Я зробив все, щоб вона відчула на смак життя, якого боїться, але прагне. Зі смаком вишні. А вона зробила все, щоб я цінував своє життя, своїх людей та тримався подалі слабких , і тих, хто не тримає язик зубами", - додав порноактор.

Також він порадив ніколи не "стрибати" з одних стосунків в інші.

"Ви повинні прожити і відчути, що ви зробили правильний вибір, і, завершивши стосунки, не розчинили себе в іншій людині", - підсумував Леон.

Коли почалися чутки про роман блогера з Трінчер

Після розриву з Олександром Волошиним Анна зняла пристрасний кліп на свій новий трек "Бар за баром" з блогером Сергієм, який в соцмережах відомий як leonhub_13.

Пізніше стало відомо про розрив актора фільмів для дорослих з дружиною, блогеркою Христиною Бичковою.

В одному зі своїх інтерв’ю вона заявила, що після знімань відеороботи співачка та її чоловік дуже зблизилися.

Анна Трінчер з блогером Леоном (фото: instagram.com/leonhub_13)

За словами дівчини, Трінчер відкрито з ним фліртувала.

Христина також розповіла, що після того, як виконавиця дізналася про її розрив з Сергієм, вона з жіночої солідарності припинила із ним спілкування.

Анна, говорить Христина, навіть дала дівчині кілька порад щодо розлучення, оскільки нещодавно сама розлучилася з чоловіком.

До слова, 24 липня виконавиця презентувала головний літній хіт "Зі смаком вишні".

У цій пісні вона показує себе з нового боку, відходячи від образу "хорошої дівчинки" і заявляючи, що тепер вона буде такою лише для себе, адже "не всі святі у цьому храмі" і кожен має свої "скелети у шафі".