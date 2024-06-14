UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дьомін відповів на критику Гордона та чесно сказав, що про нього думає

Дьомін та Гордон (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Журналіст та блогер Слава Дьомін розповів, що він думає про Дмитра Гордона, який публічно оцінив його роботу. Як виявилося, слова колеги його не образили.

В інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) Дьомін ексклюзивно розповів, чому оцінка від Гордона йому навіть приємна.

З чого усе почалося

Днями Гордон дав нове інтерв'ю, у якому оцінив роботу інших журналістів. Раміна Есхакзай та Наталя Мосейчук отримали оцінку "не мій сайз". А про Дьоміна він висловився окремо

"Те, що він робить, вже цікавіше, але мені здається, що він хоче сподобатися своїм співрозмовникам. А це мені не подобається", - заявив Гордон.

Дьомін відреагував на заяву Гордона (фото: instagram.com/slavademin_official)

Реакція Дьоміна

Блогер зазначив, що вже чув про слова Гордона. І вони його не образили.

"Мені лестить те, що людина, яка знімає і робить інтерв'ю понад 30 років, я вважаю, що це висока оцінка мене. Порівняно з іншими інтерв'юєрами, це прям висока оцінка. Мені це лестить", - заявив Дьомін.

"Він, напевно, спирався більше на наше інтерв'ю, з приводу того, що я намагаюся якось сподобатися. Але коли я робив інтерв'ю з Дмитром, у мене була трошки інакша подача інтерв'ю та інше бачення самих інтерв'ю. Зараз вони глибші", - додав він.

Також журналіст сказав, що думає про Гордона. Дьомін назвав його "великим професіоналом своєї справи". Він також вважає, що журналіст є "людиною, яка круто робить інтерв'ю". 

"Щодо позиції і так далі ми зараз не будемо говорити. Я вже казав щодо того, чому він робить інтерв'ю російською, чому він публікує якісь дописи про росіян. Бо він хоче показати самим росіянам, тому що в нього велика російська аудиторія, що вони дебіли", - резюмував Дьомін.

Читайте РБК-Україна в Google News
Слава ДьомінДмитрий ГордонЗірки шоу-бізнесу