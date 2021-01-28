В Доме профсоюзов в Киеве откроется казино: отдельные VIP-залы и алкогольные вечеринки

В Доме профсоюзов в Киеве, в котором сгорели люди во время Революции достоинства, открывают покерный клуб. Заведение будет занимать огромную площадь. Здесь будут отдельные VIP-залы, игровые автоматы, алкогольные вечеринки. Арендаторов абсолютно не смущает, что именно в 2014 году здание было штабом протестующих и здесь гибли люди. Судя по всему, они настроены серьезно, договор аренды подписан на 10 лет.

Об этом сообщается в расследовании "Слідство. інфо" на YouTube-канале.

Отметим, что в здании в 2018 году уже собиралась открыться сеть фаст-фуда KFC, но после скандала украинцев, заведение закрыли. Такая же участь ждала и кафе "Каратель" и кофейню L'kafa.

После этих инцидентов Федерация профсоюзов признала, что открывать развлекательные заведения в этом здании - большая ошибка.

Однако после небольшого затишья арендаторам здания пришла "грандиозная идея" - открыть здесь гигантский покерный клуб на 1000 квадратных метров.

В заведении предусматриваются отдельные VIP- кабины для солидных игроков, индивидуальное обслуживание, алкоголь и т.д.

В Доме профсоюзов открывают покерный клуб (Скриншот)

В Доме профсоюзов скрывают, что там будет именно покерный клуб

Представитель покерного клуба рассказал, что в заведении будут "делаться ставки за кеш".

Как рассказал представитель Профсоюзов, сейчас "изменилась политическая ситуация", а общественное возмущение KFC "заказали конкуренты из Макдональдса".

Как мы ранее писали, директор музея Революции достоинства объяснил, с чем связаны проблемы со строительством.