Домашня аптечка. Які лікарські трави варто заготовити у липні

Лікарські рослини допомагають зміцнити імунітет та боротися із цілим рядом хвороб. Ці корисні трави, даровані природою, кожен може заготовити самостійно, тільки треба знати, як це правильно зробити.

Про те, які трави варто заготовити у липні, розповіли на ресурсі Vse roste .

Які лікарські трави треба зібрати у липні

Подорожник великий. Листя рослини має антисептичні властивості й допомагає при загоюванні ран. Воно також корисне при бронхіті, пневмонії, проблемах зі шлунково-кишкового тракту і нирками. Подорожник зупиняє кровотечі, знімає біль, а при прийомі всередину - покращує сон.

Календула. Квіти рослини ефективні проти нагноєння та опіків. Вони допомагають при хворобах ясен і горла. Також знімають запалення і надають антисептичну дію.

Мати-й-мачуха. Ця рослина корисна при загоюванні ран, має протизапальні і потогінні властивості.

Звіробій корисний при запаленнях рота і горла, захворюваннях дихальних шляхів, проблеми зі шлунково-кишкового тракту, хворобах серця і судин.

Лопух великий. Його листя використовують при хворобах суглобів і опіках. При прийомі всередину лопух покращує травлення, виводить токсини.

Хвощ польовий. Ця рослина має протизапальну, ранозагоювальну і сечогінну властивості, а також кровоспинну дію на організм.

Ромашка лікарська. Квітка має протизапальні властивості, добре тамує біль. Вона також допомагає при лікуванні вірусних хвороб, заспокоює нервову систему, покращує сон.

Іван чай. Ця рослина є чудовим замінником китайського зеленого чаю. Вона здатна зменшити біль у вухах і горлі, сприяє загоєнню виразок. Чай з травою заспокоює нервову систему.

Собача кропива. Трава діє як заспокійливе. Ефективна при нервових розладах, апатії. Застосовують цю рослину для лікування органів дихання, шлунково-кишкового тракту, судин і серця.

Цикорій. Можна заготовляти не тільки корінь, а й квітки і листя. Вони знімуть запалення, очистять рану, поліпшать травлення і серцеву діяльність.

Кропива. Насіння рослини має кровоспинну дію, зміцнює імунітет, очищає кров.

Деревій. Трава має протизапальну дію, знезаражує і знімає спазми в м'язових тканинах.

З лікарських рослин можна виготовити відвари чи настої (фото: freepik)

Правила збирання

Збирати лікарські рослини треба тільки в суху погоду. Найкращий час - з 8 до 9 год ранку або з 16 до 19 год. Якщо зібрати трави у вологу погоду, або коли на них ще є роса, то вони важче піддаються сушінню. Кореневища можна заготовлювати у будь-яку погоду.

Уважно придивіться до зелені, яку заготовляєте. Якщо є ураження попелицею, павутинним кліщем, або є ознаки хвороб (плями, цвіль, зміна кольору або деформація листя), то не беріть такі трави.

Листя заготовляють до цвітіння або в самому його початку, квітки збирають після їх повного розкриття, плоди - у міру дозрівання.

Як правильно засушити трави

Переберіть рослини, видаліть сміття, бруд, комах. Листя, стебла, квітки необхідно сушити під навісом, в тінистому місці. Коріння і плоди можна залишати під сонцем.

Для сушки можна використовувати духову шафу, спеціальні електричні сушарки, або досить розкласти трави на папері тонким шаром. Трави сушаться від 3 до 10 днів. Якщо вони легко і з тріском ламаються, то значить вони уже достатньо сухі.

Заготовлені рослини треба скласти у тканинні або паперові пакети й підписати. Можна зберігати їх і в банках. Листя, квіти і плоди зберігаються протягом 1-2 роки, а корені - 2-3 роки.

Із засушених лікарських рослин можна виготовити настоянки, відвари чи мазі.