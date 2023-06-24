Домашняя аптечка. Какие лекарственные травы стоит заготовить в июле

Лекарственные растения помогают укрепить иммунитет и бороться с целым рядом болезней. Эти полезные травы, дарованные природой, каждый может заготовить самостоятельно, только нужно знать, как правильно это сделать.

О том, какие травы следует заготовить в июле, пишет ресурс Vse roste .

Какие лекарственные травы нужно собирать в июле

Подорожник большой. Листья растения обладают антисептическими свойствами и помогают при заживлении ран. Они также полезны при бронхите, пневмонии, проблемах с желудочно-кишечным трактом и почками. Подорожник останавливает кровотечения, снимает боль, а при приеме внутрь - улучшает сон.

Календула. Цветы растения эффективны против нагноения и ожогов. Они помогают при болезнях десен и гортани. Также снимают воспаление и оказывают антисептическое действие.

Мать-и-мачеха. Это растение полезно при заживлении ран, обладает противовоспалительными и потогонными свойствами.

Зверобой полезен при воспалениях рта и горла, заболеваниях дыхательных путей, проблемах с желудочно-кишечным трактом, болезнях сердца и сосудов.

Лопух большой. Его листья используют при болезнях суставов и ожогах. При приеме внутрь лопух улучшает пищеварение, выводит токсины.

Хвощ полевой. Это растение оказывает противовоспалительное, ранозаживляющее и мочегонное свойства, а также кровоостанавливающее действие на организм.

Ромашка лекарственная. Цветок обладает противовоспалительными свойствами, хорошо утоляет боль. Она также помогает в лечении вирусных болезней, успокаивает нервную систему, улучшает сон.

Иван чай. Это растение является отличным заменителем китайского зеленого чая. Она способна уменьшить боль в ушах и горле, способствует заживлению язв. Чай с травой успокаивает нервную систему.

Пустырник. Трава действует как успокаивающее. Эффективна при нервных расстройствах, апатиях. Применяют это растение для лечения органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, сосудов и сердца.

Цикорий. Можно заготавливать не только корни, но и цветки и листья. Они снимут воспаление, очистят рану, улучшат пищеварение и сердечную деятельность.

Крапива. Семена растения оказывают кровоостанавливающее действие, укрепляют иммунитет, очищают кровь.

Тысячелистник. Трава оказывает противовоспалительное действие, обеззараживает и снимает спазмы в мышечных тканях.

Из лекарственных растений можно приготовить отвары или настои (фото: freepik)

Правила сбора

Собирать лекарственные растения нужно только в сухую погоду. Лучшее время - с 8 до 9 часов утра или с 16 до 19 часов. Если собрать травы во влажную погоду, или когда на них еще есть роса, они труднее поддаются сушке. Корневища можно заготавливать в любую погоду.

Внимательно присмотритесь к заготавливаемой зелени. Если есть поражение тлей, паутинным клещом, или есть признаки болезней (пятна, плесень, изменение цвета или деформация листьев), то не берите такие травы.

Листья заготавливают до цветения или в самом его начале, цветки собирают после их полного раскрытия, плоды - по мере созревания.

Как правильно засушить травы

Переберите растения, удалите мусор, грязь, насекомых. Листья, стебли, цветки необходимо сушить под навесом, в тенистом месте. Корни и плоды можно оставлять под солнцем.

Для сушки можно использовать духовой шкаф, специальные электрические сушилки, или достаточно разложить травы на бумаге тонким слоем. Травы сушатся от 3 до 10 дней. Если они легко и с треском ломаются, значит они уже достаточно сухие.

Заготовленные растения нужно сложить в тканевые или бумажные пакеты и подписать. Можно хранить их и в банках. Листья, цветки и плоды можно хранить в течение 1-2 лет, а корни - 2-3 года.

Из засушенных лекарственных растений можно изготовить настойки, отвары или мази.