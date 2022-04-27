Домашний сыр из 3 ингредиентов за 10 минут времени: хватит покупать в магазине!

Домашний сыр можно легко приготовить на своей кухне. Он получится мягким, нежным с кремовой консистенцией, а готовка займет всего минут десять.
Рецептом поделилась украинский блогер Alina FooDee.
На выходе мы получим 365-390 г готового домашнего сыра!
Нагрейте молоко до кипения, добавьте соль.
Яйца смешайте со сметаной и влейте в молоко. Доведите смесь до кипения. Проварите 5-7 минут до появления крупных хлопьев.
Дуршлаг выстелите 2 слоями марли, процедите массу. Сверху положите блюдце и груз весом 1-2 кг. Оставьте в таком положении до полного остывания.
Наш домашний сыр готов!
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