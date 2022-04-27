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Домашний сыр из 3 ингредиентов за 10 минут времени: хватит покупать в магазине!

Скриншот: как приготовить домашний сыр
Автор: Светлана Мащенко

Домашний сыр можно легко приготовить на своей кухне. Он получится мягким, нежным с кремовой консистенцией, а готовка займет всего минут десять.

Рецептом поделилась украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Молоко (магазинное, 3,2 %) - 1 л
  • Сметана (магазинная, 20 %) - 200 г
  • Яйца - 3 шт.
  • Соль - 1 ч. л.

На выходе мы получим 365-390 г готового домашнего сыра!

Пошаговое приготовление

Нагрейте молоко до кипения, добавьте соль.

Яйца смешайте со сметаной и влейте в молоко. Доведите смесь до кипения. Проварите 5-7 минут до появления крупных хлопьев.

Дуршлаг выстелите 2 слоями марли, процедите массу. Сверху положите блюдце и груз весом 1-2 кг. Оставьте в таком положении до полного остывания.

Наш домашний сыр готов!

Ранее кулинар дала еще один рецепт твердого сыра.

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