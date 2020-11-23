Что должны сделать власти, чтобы локдаун был эффективным: этого в программе нет

В Украине уже несколько недель обсуждается возможность введения тотального карантина. Внефракционный народный депутат Сергей Магера высказался касаемо того, кто должен заниматься введением локдауна и почему украинскому бизнесу будет особенно тяжело его пережить.

По мнению нардепа, на фоне децентрализации принимать решения о введении ограничений должны местные власти, которые также должны нести ответственность за ситуацию в регионе. Об этом политик заявил в эфире канала "Украина 24".

"Я считаю, что введение любых локдаунов и карантинов нужно было делать центральной власти с учетом, на мой взгляд, самой успешной реформы в Украине — децентрализации. То есть больше ответственности давать на места, чтобы местные органы власти сами определялись и несли ответственность за то, что у них происходит в регионе. К примеру, я сейчас в Мариуполе, где за 3-4 недели занятость койко-мест снизилась с 65% до 42%. И введение локдауна очень сомнительно выглядит при таких тенденциях", — сказал он.

Также Магера добавил, что на текущий момент в Украине нет единой программы поддержки бизнеса в условиях карантина. Локальные меры могут сыграть злую шутку с предпринимателями на фоне введения локдауна.

"Если запрещаешь — то поддерживай. Я считаю, что должна быть государственная программа, нацеленная на прямую поддержку людей и организаций. Меня крайне удивляет отсутствие каких-либо нормальных, взвешенных и оперативных планов и программ. Их практически нет, и ситуация не меняется. В Верховной Раде мы программ не видим. Есть только выборочные решения или просто разговоры. При этом запрещающие меры положат не только мелкий и средний бизнес, но и большой", — подчеркивает Магера.

Нардеп также выразил мнение, что власти действуют без согласования.

"Это вопрос комплексный, не отдельных министерств, а в целом по правительству. У меня складывается впечатление, что команды как таковой на сегодняшний день не сложилось. Выступления премьер-министра, министра здравоохранения, главного санврача отличаются в корне. Я думаю, что прежде всего нужно в целом собрать воедино команду", — сказал он.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что властям удается сдерживать прогнозируемый рост числа новых случаев COVID-19. Это может предотвратить полный локдаун украинской экономики.

Также РБК-Украина писало, что согласно прогнозу Национальной академии наук, суточное количество заболевших COVID-19 до конца ноября может достичь отметки в 20 000. За неделю до конца месяца, по данным на сегодня, суточная заболеваемость стабилизировалась на отметке 10-11 тысяч.

Также прогнозируется, что до конца месяца в Украине будет почти 740 тысяч случаев.