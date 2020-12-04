Должны радоваться, что хоть так: под Днепром ветеранам вручили медали от Путина

Под Днепром ветеранов наградили медалями от Путина (коллаж: РБК-Украина)

В Новомосковске Днепропетровской области ветеранам Второй мировой войны вручили юбилейные медали в честь 75-летия победы от Владимира Путина.

В паспорте, что прилагается, так и написано, что медаль вручается "Указом президента Российской Федерации", говорится в сюжете местного "11 канала".

Причем глава Новомосковской рады ветеранов Михаил Горбов говорит, что никакой ошибки не было. Мол, если Украина о ветеранах забыла, почему бы не принять награду из РФ. Впрочем, страной-агрессором Россию Горбов не признает, и говорит, что все остались довольны. Кроме одного - Василия Панасовича Волошко, точнее - его дочери.

Старшую дочь ветерана зовут Любовь, и она считает подобный жест страшным оскорблением. Награду не выбросила только чтобы сохранить в качестве вещественного доказательства. Но вот 95-летнему отцу говорить о ней побоялась, "чтобы не сократить ему жизнь".

Любовь говорит, что ее отец - патриот. С самого начала войны он помогал украинской армии деньгами со своей пенсии.

Глава совета ветеранов Горбов говорит, что такие награды получили 14 ветеранов, и почти все такому "гостинцу" от Путина якобы обрадовались.

"Если Украина не удосужилась отметить своих героев в 75 годовщину, то это отметили в России. Если кто-то считает, что это страна-агрессор, я, например, не считаю, - говорит Горбов и добавляет. - Все очень довольны, кроме одного, даже не одного, а его дочери, или кого-то там. Он даже не знает об этом, если он узнает, что такая медаль, он помолодеет на пару-тройку лет".

Тем временем, глава Днепропетровской организации всеукраинского объединения ветеранов Владимир Лендич критикует и тех, кто медали выдал, и тех, кто их принял. Он допускает, что медали могли попасть в Украину из России нелегально.

Семья ветерана Василия Волошко настроена серьезно и собирается обращаться в СБУ.

Под Днепром ветеранов наградили медалями от Путина (видео: 11 канал)

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