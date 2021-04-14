Может и должен: рэпер Серега объяснил, в каких случаях мужчина может ударить женщину

В интервью Сергей Пархоменко (настоящее имя артиста) так и не ответил на вопрос, поднимал ли он руку на свою экс-жену. Но заявил, что к таким действиям мужчина имеет право прибегать при определенных обстоятельствах.

"Мы возвращаемся к ответу на несколько вопросов раньше. То бишь, есть область права, где есть доказательства, а есть сказки на ночь. Увлекательные, страшные, интересные, но сказки", - ответил артист на вопрос о домашнем насилии в семье.

На уточняющий вопрос о том, было ли в его семье насилие или не было, Серега решил выкрутиться, перелицевав вопрос.

"Ты можешь спросить меня по-другому: имеет ли право мужчина ударить женщину? Если бы я тебе этот вопрос задал, как бы ты ответил?" - спросил Серега.

После чего заявил, чтоо в некоторых случаях, по его мнению, мужчина имеет право ударить женщину.

"Я считаю, что имеет. И даже должен. Знаешь когда? В ситуации, когда это единственный способ спасти ей жизнь или спасти жизнь другому человеку", - сказал Серега.