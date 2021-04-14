Может и должен: рэпер Серега объяснил, в каких случаях мужчина может ударить женщину

После того, как рэпера Серегу обвинила в домашнем насилии бывшая жена и мать его сыновей Полина Ололо, разгорелся нешуточный скандал. Теперь же белорусский музыкант решил расставить все точки над "і", рассказав, в каких случаях мужчина "может и даже должен" поднять на женщину руку.
Об этом пишет gordonua.com.
В интервью Сергей Пархоменко (настоящее имя артиста) так и не ответил на вопрос, поднимал ли он руку на свою экс-жену. Но заявил, что к таким действиям мужчина имеет право прибегать при определенных обстоятельствах.
"Мы возвращаемся к ответу на несколько вопросов раньше. То бишь, есть область права, где есть доказательства, а есть сказки на ночь. Увлекательные, страшные, интересные, но сказки", - ответил артист на вопрос о домашнем насилии в семье.
На уточняющий вопрос о том, было ли в его семье насилие или не было, Серега решил выкрутиться, перелицевав вопрос.
"Ты можешь спросить меня по-другому: имеет ли право мужчина ударить женщину? Если бы я тебе этот вопрос задал, как бы ты ответил?" - спросил Серега.
После чего заявил, чтоо в некоторых случаях, по его мнению, мужчина имеет право ударить женщину.
"Я считаю, что имеет. И даже должен. Знаешь когда? В ситуации, когда это единственный способ спасти ей жизнь или спасти жизнь другому человеку", - сказал Серега.
Напомним, что Полина Ололо обвинила Серегу в том, что он похитил их общих сыновей Марка и Платона и запрещает видеться с ними.
О том, что музыкант склонен к агрессии и сексизму спустя время призналась и его сестра Алена.