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Может и должен: рэпер Серега объяснил, в каких случаях мужчина может ударить женщину

Автор: Светлана Мащенко

После того, как рэпера Серегу обвинила в домашнем насилии бывшая жена и мать его сыновей Полина Ололо, разгорелся нешуточный скандал. Теперь же белорусский музыкант решил расставить все точки над "і", рассказав, в каких случаях мужчина "может и даже должен" поднять на женщину руку.

Об этом пишет gordonua.com.

В интервью Сергей Пархоменко (настоящее имя артиста) так и не ответил на вопрос, поднимал ли он руку на свою экс-жену. Но заявил, что к таким действиям мужчина имеет право прибегать при определенных обстоятельствах.

"Мы возвращаемся к ответу на несколько вопросов раньше. То бишь, есть область права, где есть доказательства, а есть сказки на ночь. Увлекательные, страшные, интересные, но сказки", - ответил артист на вопрос о домашнем насилии в семье.

На уточняющий вопрос о том, было ли в его семье насилие или не было, Серега решил выкрутиться, перелицевав вопрос.

"Ты можешь спросить меня по-другому: имеет ли право мужчина ударить женщину? Если бы я тебе этот вопрос задал, как бы ты ответил?" - спросил Серега.

После чего заявил, чтоо в некоторых случаях, по его мнению, мужчина имеет право ударить женщину.

"Я считаю, что имеет. И даже должен. Знаешь когда? В ситуации, когда это единственный способ спасти ей жизнь или спасти жизнь другому человеку", - сказал Серега.

Напомним, что Полина Ололо обвинила Серегу в том, что он похитил их общих сыновей Марка и Платона и запрещает видеться с ними.

О том, что музыкант склонен к агрессии и сексизму спустя время призналась и его сестра Алена.

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