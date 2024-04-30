UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Доля готує сюрприз: лише ці знаки Зодіаку почнуть новий розділ у своєму житті

Життя цих знаків Зодіаку заграє яскравими фарбами (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

У травні представники чотирьох знаків Зодіаку зможуть забути про все, що їх турбувало. Вони отримають шанс розпочати новий розділ у своєму житті, адже незабаром отримають дуже особливий сюрприз.

Які знаки Зодіаку незабаром плакатимуть, але лише від щастя, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Collective World.

Діва

Ваше життя стане зовсім іншим. У ній з'явиться ритм, який допоможе вам легко долати будь-які перешкоди. Не бійтеся змінювати те, що здається звичним, і відмовлятися від того, що вже не приносить радості. У травні доля подарує вам можливість розправити крила та високо злетіти.

Терези

Вам варто не забувати про завзятість та продовжувати домагатися бажаного. Як тільки ви втілите у життя свій план, перед вами відчиняться нові двері. Не бійтеся починати нове життя і не думайте про те, що люди скажуть. Найголовніше - пам'ятайте про свої обіцянки та зробіть усе, що задумали.

Телець

У травні ви відчуєте свою значущість і зможете зважитися на щось по-справжньому грандіозне. Не зациклюйтесь на помилках минулого та погоджуйтесь на авантюри. Ви зможете все змінити і почати щасливо жити, важливо лише дійсно цього захотіти.

Овен

Доля готує вам щось особливе. У травні ви зможете покластися на надійне плече друга або партнера. Людина, яка вирішить вам допомогти, не обтяжуватиме якимись зобов'язаннями. І якщо ви приймете всю її доброту, ваше життя зміниться.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що мрії трьох знаків Зодіаку здійсняться вже днями.

Крім цього, нещодавно стало відомо, що у житті трьох знаків Зодіаків розпочнеться "чорна" смуга.

Читайте РБК-Україна в Google News
астроогіяГороскоп