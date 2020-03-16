Доллар по 30 покажется прогулкой: эксперт дал шокирующий прогноз курса валют

Курс доллара в Украине (фото: РБК-Украина)

Экономист рассказал, что может быть с гривной в скором времени

Курс доллара в Украине может катастрофически взлететь вверх. Так считает управляющий партнер Capital Times Эрик Найман. По его словам, девальвация гривни до 30 гривен за доллар может быть даже полезным для страны и поможет наполнить бюджет. Об этом эксперт написал на своей Facebook-странице.

"С учетом погашения части кредита МВФ оценочно на $414 млн. валовые валютные резервы НБУ можно оценить в $25,1 млрд, а чистые валютные резервы $16,4 млрд. Это по-прежнему высокий уровень резервов. Если НБУ будет продавать валюту тем же темпом что и на прошлой неделе ($1 млрд/нед.), то чистые валютные резервы (а важны в первую очередь именно они) упадут до уровня ноября прошлого года только через месяц, к середине апреля. А падение чистых резервов до уровня 2018 года (около $7 млрд) может произойти только в конце мая", - написал Найман.

По его словам, НБУ сможет сдерживать девальвацию гривни очень долго. Но гривня начнет падать только в том случае, если на нее будет спрос.

Гривна пойдет на валютный рынок в таких случаях:

1. Гривневые депозиты физлиц 331 млрд грн (полгода назад было 289 млрд грн) - если считать, что вернемся на полгода назад, то на валютный рынок может пойти 42 млрд грн.

2. Гривневые остатки на счетах юрлиц 329 млрд грн (полгода назад было 265 млрд грн.) - то есть на валютный рынок может пойти 64 млрд грн.

3. Депозитные сертификаты НБУ 174 млрд.грн. (полгода назад было 50-60 млрд грн) - лежат до 20 марта (тогда и увидим лавину гривен?), но под них можно взять рефинанс - что уже и сделали 4 банка на 4,5 млрд грн - то есть на валютный рынок может выйти 120 млрд грн.

4. Наличная гривна 370 млрд грн (полгода назад было 357 млрд грн) - если спустить М0 к 7% как было в 2001 году, то на валютный рынок может пойти 94 млрд грн.

5. Погашение гривневых ОВГЗ - в марте-мае осталось выплатить 28 млрд грн (кстати, нерезиденты уже сократили в марте вложения в гривневые ОВГЗ на 4,3 млрд грн)

Эрик Найман уверен, что на валютный рынок может выйти более 320 млрд.грн. и гривневые ОВГЗ здесь совсем мизерная сумма.

Худший сценарий по мнению экономиста, это если гривну начнут печатать еще больше.

"Если власти заиграются в печатный станок или если вернут ПриватБанк старым владельцам (или простят им долг), что рассорит Украину с МВФ в самый неподходящий момент, тогда и 30 и даже 32-35 покажутся легкой прогулкой", - считает экономист.

Напомним, что аналитики назвали причины роста курса доллара.