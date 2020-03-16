Долар по 30 здасться прогулянкою: експерт дав шокуючий прогноз курсу валют

Курс долара в Україні (фото: РБК-Україна)

Економіст розповів, що може бути з гривнею незабаром

Курс долара в Україні може катастрофічно злетіти вгору. Так вважає керуючий партнер Capital Times Ерік Найман. За його словами, девальвація гривні до 30 гривень за долар може бути навіть корисною для країни і допоможе наповнити бюджет. Про це експерт написав на своїй Facebook-сторінці.

"З урахуванням погашення частини кредиту МВФ оціночно на $414 млн. валові валютні резерви НБУ можна оцінити в $25,1 млрд, а чисті валютні резерви $16,4 млрд. Це як і раніше високий рівень резервів. Якщо НБУ буде продавати валюту тим же темпом, що і минулого тижня ($1 млрд/тиж.), чисті валютні резерви (а важливі в першу чергу саме вони), впадуть до рівня листопада минулого року тільки через місяць, до середини квітня. А падіння чистих резервів до рівня 2018 року (близько $7 млрд) може відбутися тільки в кінці травня", - написав Найман.

За його словами, НБУ зможе стримувати девальвацію гривні дуже довго. Але гривня почне падати тільки в тому випадку, якщо на неї буде попит.

Гривня піде на валютний ринок у таких випадках:

1. Гривневі депозити фізосіб 331 млрд грн (півроку тому було 289 млрд грн) - якщо вважати, що повернемося на півроку назад, то на валютний ринок може піти 42 млрд грн.

2. Гривневі залишки на рахунках юросіб 329 млрд грн (півроку тому було 265 млрд грн.) - тобто на валютний ринок може піти 64 млрд грн.

3. Депозитні сертифікати НБУ 174 млрд. грн. (півроку тому було 50-60 млрд грн) - лежать до 20 березня (тоді і побачимо лавину гривень?), але під них можна взяти рефинанс - що вже і зробили банку 4 на 4,5 млрд грн - тобто на валютний ринок може вийти 120 млрд грн.

4. Готівкова гривня 370 млрд грн (півроку тому було 357 млрд грн) - якщо спустити М0 до 7%, як було в 2001 році, то на валютний ринок може піти 94 млрд грн.

5. Погашення гривневих ОВДП - в березні-травні залишилося виплатити 28 млрд грн (до речі, нерезиденти вже скоротили в березні вкладення в гривневі ОВДП на 4,3 млрд грн)

Ерік Найман упевнений, що на валютний ринок може вийти понад 320 млрд. грн. і гривневі ОВДП тут зовсім мізерна сума.

Найгірший сценарій на думку економіста, це якщо гривню почнуть друкувати ще більше.

"Якщо влада заграються у друкарський верстат або якщо повернуть ПриватБанк старим власникам (або пробачать їм борг), що розєднає Україну з МВФ в самий невідповідний момент, тоді і 30 і навіть 32-35 здадуться легкою прогулянкою", - вважає економіст.

Нагадаємо, що аналітики назвали причини зростання курсу долара.