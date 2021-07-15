Долгое пребывание на солнце грозит серьезными проблемами: ожоги, лишай и даже рак

Загорать нужно правильно

По словам специалиста, самое безопасное время для загара – это с 7 до 10 утра и после 16 вечера. И обязательно нужно пользоваться кремом с фактором защиты SPF-50, даже в тени. Соблюдение этого правила поможет избежать ожогов.

"Ожоги бывают разной степени: от покраснения кожи до появления пузырей. После них на коже могут остаться пигментные пятна. Они у некоторых людей, загоравших на активном солнце без защитного средства, формируются буквально за полчаса-час", - рассказала Кочет.

Медик добавила, что долгое нахождение на солнце провоцирует преждевременное старение кожи и может вызвать онкологию.

"Чрезмерное пребывание на солнце ускоряет старение кожи (фотостарение нужно отличать от хроностарения, начинающегося с возрастом). У людей, которые любят загорать, посещать солярий, кожа стареет интенсивнее — из нее активнее выводится гиалуроновая кислота. Кожа напоминает пергаментную бумагу, истончается, покрывается морщинками. Также у людей, которые подолгу находятся на солнце, повышается риск развития рака кожи, в частности, крайне агрессивной опухоли — меланомы. Пациенты часто рассказывают, что в молодости любили загорать", - предупредила дерматолог.

Защитный крем нужно подбирать по типу кожи

Врач объяснила, что защитный крем нужно использовать не только на пляже, а и в повседневной жизни. Подбирать его нужно по типу кожи, как и любой другой крем.

"SPF-крем следует обновлять раз в три часа. Наносите его не только на лицо, но и на открытые участки тела. Кроме того, в жару лучше их еще и закрывать, например, накинув легкую льняную рубашку. Важно SPF подбирать по типу кожи. Если она склонна к жирности, то крем должен быть максимально легким и нежным, чтобы не ощущался как пленка. Сейчас появились спреи с фактором защиты 50+ на основе термальной воды. Их удобно наносить, просто побрызгав на кожу", - объяснила Кочет.

Как помочь при солнечных ожогах

Смазывать сметаной или кефиром кожу нельзя. Не стоит использовать и другие средства "народной" медицины: зубную пасту или мочу. По словам специалиста, всеми этими средствами можно занести инфекцию в обожженную кожу.

"Сначала промыть обожженную кожу холодной проточной водой. Процедуру надо выполнять до тех пор, пока не уйдет ощущение жжения и дискомфорта. Пакет с замороженным мясом или овощами (предварительно его надо обернуть чистым полотенцем) прикладывать, только если нет проточной воды. Потом воспаленную кожу обработать средством на основе пантенола. Сразу его наносить не надо, ведь это успокаивающая и ранозаживляющая пена", - дала рекомендацию врач.

Она предупредила, что при обширном поражении с пузырями нужно немедленно обращаться в ожоговый центр к специалистам. Врачи пузыри вскроют и наложат специальные повязки. По необходимости – пропишут препараты.

На пляже можно легко подхватить лишай

Как рассказала Кочет, разноцветный лишай сейчас очень распространен. Его еще называют пляжным или солнечным лишаем, либо отрубевидным. Этот лишай вызывает грибок, которым заражаются люди с нарушением кислотно-щелочного баланса пота.

"Часто это происходит летом, когда человек на пляже пользуется лежаком или примеряет в магазине одежду, которую надевал зараженный грибком человек. Лишай чаще поражает верхнюю часть туловища (грудь, спину, живот), редко — ноги. Вначале, когда человек не загорелый, пятнышки чаще розовые или чуть коричневатые. А на фоне загара образуются чешуйки, не пропускающие солнечный свет. Они отпадают, и остаются белые и заметные на загорелой коже пятна. Лечится лишай противогрибковыми средствами. Но избавиться от него полностью тяжело, поскольку нельзя поменять рН пота", - пояснила медик.