Доктор рассказала, сколько человек может заразить больной штаммом "Дельта"

Штамм очень "цепкий"

Новый штамм коронавируса почти в три раза агрессивнее, чем его предыдущий "китайский".

"Этот штамм коронавируса отличается от других тем, что его скорость распространения значительно выше, чем была у первого "китайского" штамма. Если раньше один больной человек при общении мог заразить коронавирусом до 1,5-2 человек, то при штамме "Дельта" - уже 9-11 человек", - сказала инфекционист.

В чем опасность "Дельты"

По словам медика, распространять вирус будут больше всего дети и подростки.

"Кроме того, такая скорость его распространения связана с тем, что движущей силой передачи коронавируса будут как раз дети и подростки. Ежегодно в начале эпидсезона, когда идет подъем заболеваемости респираторными заболеваниями и гриппом, мы наблюдаем, что первыми болеют дети. Они заболели, принесли болезнь в семью, а потом во второй волне у нас болеют взрослые", - резюмировала врач.

Также медик высказала предположение, что в скором будущем вирус перейдет в обычную респираторную инфекцию.