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Доктор рассказала, как Дельта-штамм проявляется у детей: признаки

Автор: Людмила Жукова

Новый штамм коронавируса "Дельта" проявляется у детей симптомами ОРВИ и поддается лечению традиционными способами.

Об этом "Апострофу" рассказала врач-педиатр Лидия Бабич.

Очень часто у детей диагностируют коронавирус при нормальных показателях анализов и общем состоянии ребенка.

"Когда мы видим респираторные симптомы: насморк, кашель, высокую температуру в течение нескольких дней, которая хорошо поддается сбиванию, но видно, что ребенку просто плохо. При этом мы должны убедиться, что у ребенка нет действительно бактериальной инфекции, подтвердить это анализами крови", - рассказала педиатр.

Бабич отметила, что главное - это сделать экспресс-тест на антиген либо ПЦР-тест, потому что наличие заболевания ковидом обязывает медиков соблюдать противоэпидемические меры.

"Ребенок может перенести болезнь легко, но заразить других людей, которые могут относиться к группе риска и тяжело переносить болезнь или даже умереть", - отметила врач.

Также медик напомнила, как сейчас важна вакцинация взрослого населения.

"Если вы хотите, чтобы было к кому отвозить детей, вакцинируйте, наконец-то, ваших дедушек и бабушек. Тогда они будут помогать вам еще долго и благодарить, что живы и здоровы. Ведь каждый этот случай может закончиться трагически. У нас каждые сутки от коронавируса умирает около полутысячи человек. Не ищите повода отложить прививку, наконец сделайте ее", - подытожила педиатр.

Как мы ранее писали, в Киеве от коронавируса умерла молодая учительница.

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Коронавирус "Дельта"