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Доктор рассказал, почему вспышка COVID-19 произошла именно сейчас

Новина українською → Понедельник 22 марта 2021 14:37
Доктор рассказал, почему вспышка COVID-19 произошла именно сейчас Доктор Жиравецкий рассказал о вспышке коронавируса (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Вспышка коронавируса в Украине, вероятней всего, произошла из-за нового британского штамма.

Об этом в интервью ТСН рассказал доктор Тарас Жиравецкий из Львова.

Почему вспышка возникла сейчас?

"На этот вопрос мы на 100% пока ответить не можем, но вероятность того, что все-таки к нам попал новый штамм коронавируса из Великобритании и это официально подтверждено. То есть он скорее передается, поэтому произошла вспышка, которую мы не ожидали, что она будет настолько мощной. Потому что несмотря на предыдущий штамм, и учитывая, что у нас были предыдущие праздники и курорты работали, — у нас не было такой вспышки", - рассказал врач.

Он сообщил, что сейчас есть вероятность того, что как раз таки новый штамм стал причиной.

"Это официально подтвердило руководство нашей страны, Министерство здравоохранения, что новый штамм уже в Украине", - подчеркнул Жиравецкий.

Когда закончится вспышка

Медик предполагает, что вспышка заболевания продлиться около месяца.

"На этот раз, если честно, сказать какие-то прогнозы трудно. Учитывая, что коронавирус набирает обороты очень быстро и не падает, то в этой ситуации мы можем рассчитывать, что это все будет продолжаться до месяца", - рассказал доктор.

Как мы писали ранее, украинские врачи рассказали о новых симптомах коронавируса.

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