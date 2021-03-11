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Доктор назвав нові симптоми британського штаму COVID-19: нас чекають нелегкі місяці

Новость на русском → Четвер 11 березня 2021 10:32
Доктор назвав нові симптоми британського штаму COVID-19: нас чекають нелегкі місяці Доктор Жиравецький розповів про британський штам коронавірусу (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні щосили лютує британський штам коронавірусу, який має велику заразність і ряд незвичайних симптомів.

Про них на своїй сторінці в Facebook повідомив львівський медик Тарас Жиравецький.

Лікар зазначає, що британський штам передається набагато швидше.

"Передається значно швидше, насправді частіше у пацієнтів приєднується бактеріальна інфекція, яка не так легко піддається лікуванню навіть потужними антибактеріальними препаратами. Часто стан пацієнта є компенсованим і в один момент різко погіршується, тому контроль CRP, феритин, димери", - повідомив Жиравецький.

Доктор назвав нові, незвичні симптоми "британця". Це часте сечовипускання, дискомфорт в сечовому міхурі й біль в попереку на десятий день захворювання.

"Новий симптом - це часте сечовипускання і дискомфорт в сечовому міхурі на 7-10 день захворювання. Можливо пов'язаний з кандидозом. Іноді пацієнти описують такий симптом, як біль у попереку на 10 день захворювання. На жаль цей раз британські вчені таки мали рацію, що мутант діє на нас інакше", - зазначив лікар.

Позитивною новиною є те, що повторних заражень таким вірусом дуже мало.

"Судячи за моїми спостереженнями нас чекають нелегкі місяці, особливо медиків.
Позитивом є те, що ті, хто перехворів раніше і мають антитіла практично вдруге поки не хворіють", - резюмував Жиравецький.

Як ми писали раніше, доктор Жиравецький звернувся до українців через ситуацію з COVID-19.

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