Комаровский рассказал, как не стоит чихать во время пандемии коронавируса: учите с детства

Именно при чихании наиболее интенсивно распространяется вирус воздушно-капельным путем. Это идеальные условия для рассеивания капель слизи в пространстве, оседании этих капель на бытовых предметах, мебели.

Доктор отметил, что активно чихающий малолетний ребенок в течение одного дня может заразить всех детей в садике. Для этого с детства нужно учить малыша правильно чихать - прикрывать нос и рот во время этого действия.

Комаровский призывает не перекрывать нос и рот во время чихания, а прикрывать его.

"Теоретически, интенсивный поток воздуха для того и образуется, чтоб вывести мешающие частицы за пределы дыхательных путей. Но выход перекрыт, а куда же деваться? В лучшем случае струя воздуха возвращается в носоглотку, в худшем — попадает в пазухи носа и евстахиеву трубу, многократно повышая риск развития синусита, евстахеита, отита", - написал медик.