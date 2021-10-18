ru ua
Пн, 18 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Доктор Комаровский рассказал, при каком условии вы никогда не встретитесь с COVID-19

Новина українською →
Понедельник 18 октября 2021 08:36
Доктор Комаровский рассказал, при каком условии вы никогда не встретитесь с COVID-19 Фото: Комаровский рассказал о коронавирусе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Каждый украинец встретится с коронавирусом, если только он не живет отшельником в лесу. Поэтому вакцинация просто необходима.

Об этом в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" рассказал известный врач и телеведущий Евгений Комаровский.

"У вас задача - не забыть о коронавирусе на всю дальнейшую жизнь. Вы встретитесь с коронавирусом по-любому. Вы не встретитесь с ним только в одном случае: если вы живете на хуторе в лесу, и вам у ворот лесничества оставляют продукты и уходят. В противном случае вы обязательно с ним встретитесь.", - считает врач.

Комаровский настоятельно рекомендует сделать прививку, чтобы не испытывать судьбу.

"Если вы встретились с живым, матерым вирусом и с вами ничего не случилось, то не истерите, а вакцинируйтесь. Если вы нормально перенесли взрослый вирус, то когда говорят, что вам введут фрагмент белка вируса, зачем устраивать истерики? Вакцинируйтесь и расслабьтесь. Вы переболели без симптомов — замечательно. Но пока вы вырабатывали иммунитет, вы ходили и распространяли его. Сейчас придет новый вирус, и вы опять будете ходить его распространять? Сделайте прививку", - сказал он.

Как мы ранее писали, заслуженный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, заразен ли человек после вакцинации, если у него есть острые симптомы болезни.

Читайте РБК-Украина в Google News
Доктор Комаровский
LITE
Праздник 17 октября: что строго запрещено, а что нужно сделать обязательно в этот день
Праздник 17 октября: что строго запрещено, а что нужно сделать обязательно в этот день