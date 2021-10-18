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Доктор Комаровський розказав, при якій умові ви ніколи не зустрінетеся з COVID-19

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Понеділок 18 жовтня 2021 08:36
Доктор Комаровський розказав, при якій умові ви ніколи не зустрінетеся з COVID-19 Фото: Комаровський розповів про коронавірус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Кожен українець зустрінеться з коронавірусом, якщо тільки він не живе відлюдником в лісі. Тому вакцинація просто необхідна.

Про це в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" розповів відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський.

"У вас завдання - не забути про коронавірус на все подальше життя. Ви зустрінетеся з коронавірусом по-любому. Ви не зустрінетеся з ним тільки в одному випадку: якщо ви живете на хуторі в лісі, і вам біля воріт лісництва залишають продукти і йдуть. В іншому випадку ви обов'язково з ним зустрінетеся.",- вважає лікар.

Комаровський настійно рекомендує зробити щеплення, щоб не випробовувати долю.

"Якщо ви зустрілися з живим, досвідченим вірусом і з вами нічого не сталося, то не істеріть, а вакцинуйтеся. Якщо ви нормально перенесли дорослий вірус, то коли кажуть, що вам введуть фрагмент білка вірусу, навіщо влаштовувати істерики? Вакцинуйтеся і розслабтеся. Ви перехворіли без симптомів - чудово. Але поки ви виробляли імунітет, ви ходили і поширювали його. Зараз прийде новий вірус, і ви знову будете ходити його поширювати? Зробіть щеплення", - сказав він.

Як ми раніше писали, заслужений український педіатр Євген Комаровський розповів, заразна людина після вакцинації, якщо у нього є гострі симптоми хвороби.

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Доктор Комаровский
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