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Доктор Комаровский озвучил свое мнение об индийской вакцине Covishield: все разговоры - бред

Автор: Людмила Жукова

Индийская вакцина Covishield - это вакцина с доказанной эффективностью и сомневаться в ней не стоит.

Такое мнение озвучил известный украинский педиатр доктор Комаровский на видео в Facebook.

"Covishield равно AstraZeneca. Это все что вам нужно знать. Эта вакцина с доказанной эффективностью, можно долго обсуждать, какая это эффективность, но она явно превышает 60%. Это защита от факта заболевания и тяжелых форм заболевания. Она способна защитить того, кто прививается", - рассказал Комаровский.

Доктор одобряет применение этой вакцины. Но проблема в том, что власть не имеет коммуникации с народом, отмечает врач.

Комаровский рассказал, что на заводе производства этой вакцины в Индии изготовляется 65% вакцин мира для детей.

"Это очень современное предприятие. Именно поэтому AstraZeneca выбрала этот завод", - отметил медик.

По словам Комаровского, все разговоры про неэффективность и опасность вакцины являются бредом. Если у вас нет возможности привиться другими вакцинами, он советует не отказываться от этой прививки, так как она качественная.

Как мы ранее писали, Комаровский рассказал, может ли навредить вакцина от коронавируса.

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Новости Украины Доктор Комаровский
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