Доктор Комаровський озвучив свою думку про індійську вакцину Covishield: всі розмови - маячня

Індійська вакцина Covishield - це вакцина з доведеною ефективністю і сумніватися в ній не варто.

"Covishield дорівнює AstraZeneca. Це все, що вам потрібно знати. Ця вакцина з доведеною ефективністю, можна довго обговорювати, яка це ефективність, але вона явно перевищує 60%. Це захист від факту захворювання і важких форм захворювання. Вона здатна захистити того, хто прищеплюється", - розповів Комаровський.

Доктор схвалює застосування цієї вакцини. Але проблема в тому, що влада не має комунікації з народом, зазначає лікар.

Комаровський розповів, що на заводі виробництва цієї вакцини в Індії виготовляється 65% вакцин світу для дітей.

"Це дуже сучасне підприємство. Саме тому AstraZeneca вибрала цей завод", - зазначив медик.

За словами Комаровського, всі розмови про неефективність і небезпека вакцини є маячнею. Якщо у вас немає можливості щепитися іншими вакцинами, він радить не відмовлятися від цього щеплення, бо вона якісна.