Доктор Комаровский ответил на "болезненный" вопрос: нужно ли прививаться от COVID-19 переболевшим

Об этом медик рассказал на своей странице в Instagram.

"Я вам скажу так, это один из самых болезненных медицинских вопросов, по которому нет единства даже у всех медработников. Многие считают, что, если человек переболел коронавирусом - то вакцинироваться ему не нужно", - начал педиатр.

Комаровский напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что перенесенная коронавирусная инфекция не является поводом отказываться от прививки. А Украина является членом ВОЗ, поэтому и придерживается этих рекомендаций.

"Не имеет значения, сколько времени прошло после перенесенной болезни. Если вы чувствуете себя нормально - значит вы можете вакцинироваться", - цитирует слова ВОЗ Комаровский.

Медик развеял "страшилку" о том, что если человек переболел и сделал прививку - у него возникнет какая-то неведомая реакция. Это совсем не так, отметил доктор.

Также Комаровский напомнил украинцам, что есть огромное количество исследований, в которых говорится о том, что у людей перенесших болезнь в легкой или "стертой" форме - антител недостаточно.