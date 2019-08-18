Не доехали до столицы: под Киевом таинственным образом пропали мать с дочерью

Под Киевом полиция разыскивает женщин 53 и 31 лет. Отмечается, что мать с дочерью выехали из Броваров в сторону столицы и пропали. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Накануне на линию "102" поступило заявление от жителя Броваров о том, что его сожительницы выехали в Киев 17 августа около 20:00, однако уже к 20:30 связь с ними оборвалась.

Под Киевом таинственным образом пропали мать с дочерью (фото: kiev.informator)

31-летняя Юлия Зайковская и 53-летняя Юлия Головач ехали на автомобиле марки Toyota с номерами АІ 2662 ЕЕ. В данный момент правоохранители проводят розыскные мероприятия.

Кроме того, правоохранители просят помощи в поисках и обращаются к местному населению. В случае наличия информации о местонахождении женщин необходимо сообщить в полицию по номеру 102.

Напомним, что в центре Киева в супермаркете неадекват избил семью с ребенком. Агрессивный 43-летний мужчина напал на людей сначала в помещении супермаркета, а затем на улице около их автомобиля.

Как сообщалось, не так давно в Харькове в супермаркете "Сильпо" в ТРК две девушки устроили поножовщину.

Также мы писали о том, что ранее в Киеве на Лукьяновке в торговом центре покупателя избили прямо на глазах у охранника.