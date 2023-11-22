Додайте 8 років у своє життя. Вчені назвали супер-харчування для людей середнього віку

Перехід на здорове харчування в середньому віці може продовжити ваше життя більш ніж на вісім років. Це може означати, що ви, наприклад, доживете до 86 років замість 77 років.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на NHS.
Згідно з дослідженням, у якому взяли участь понад 460 000 осіб у Великій Британії, найважливіші зміни у харчуванні для збільшення тривалості життя полягають у скороченні споживання солодких напоїв та обробленого м'яса, такого як ковбаси та бекон.
При цьому потрібно вживати більшу кількість горіхів та цільнозернових продуктів.
Хорошою новиною є те, що результати дослідження показують, що ніколи не пізно переглянути свій раціон. Навіть у 70 років можна почати правильно харчуватися.
70-річний чоловік може прожити на чотири роки довше, до 86 років, а 70-річна жінка проживе ще приблизно чотири роки та п'ять місяців, до свого 88-річчя.
Людям рекомендується з'їдати п'ять порцій фруктів та овочів на день, споживаючи при цьому достатньо крохмалистих та багатих білком продуктів та скорочуючи споживання продуктів з високим вмістом жиру, солі та цукру.
"Здорове харчування може запобігти передчасній смертності від таких захворювань, як серцеві напади та інсульти", - сказав професор Ларс Таднес, який очолював дослідження.
Більшість із нас не їдять достатньо фруктів та овочів. Вони повинні складати трохи більше третини їжі, яку ми їмо щодня.
Намагайтеся з'їдати щонайменше 5 порцій різних фруктів та овочів щодня. Вибирайте свіжі, заморожені, консервовані, сушені.
Пам'ятайте, що фруктові соки та смузі слід обмежувати загальною кількістю не більше 150 мл на день. Фрукти та овочі є гарним джерелом вітамінів, мінералів та клітковини.
Крохмалиста їжа повинна становити трохи більше третини їжі, яку ми їмо. Вибирайте сорти з високим вмістом клітковини або цільнозернові сорти, такі як макарони з борошна цільнозернового і коричневий рис, або просто залишайте шкірку на картоплі.
Існують також варіанти білого хліба та макаронів з більш високим вмістом клітковини. Крохмалисті продукти є хорошим джерелом енергії та основним джерелом низки поживних речовин у нашому раціоні.
Зернобобові, такі як квасоля, горох та сочевиця, є гарною альтернативою м'ясу, оскільки в них мало жиру, а також вони є гарним джерелом клітковини та білка.
Вибирайте нежирне м'ясо та фарш і їжте менше червоного та обробленого м'яса, такого як бекон, шинка та ковбаси. Намагайтеся їсти щонайменше 2 порції (2х140 г) риби щотижня, 1 з яких має бути жирною, наприклад лосось, сардини або скумбрія.
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