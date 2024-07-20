Додавання цих продуктів у страви може збільшити ваше життя на 13 років

Що відомо про дослідження

Експерти довели, що дієта, багата фруктами, овочами, цільнозерновими продуктами, горіхами та рибою, може збільшити ваше життя до 13 років, якщо її прийняти на ранньому етапі, і від 7 до 10 років, навіть якщо почати її використовувати пізніше.

Ці варіанти здорового харчування не тільки обіцяють продовжити ваше життя, але й покращити якість цих додаткових років завдяки зміцненню здоров’я та життєвих сил.

Це відкриття стало результатом дослідження, проведеного дослідниками Бергенського університету в Норвегії.

Вони виявили, що очікувана тривалість життя може бути збільшена до 13 років для 20-річних, які внесли стійкі зміни в харчування.

Між тим, 60-річна людина може продовжити своє життя приблизно на вісім з половиною років, і навіть люди у віці 80 років можуть додати до свого життя в середньому 3,4 роки, змінивши свої харчові звички.

Що потрібно запасти на своїй кухні, щоб продовжити життя?

Листова зелень

Такі продукти, як шпинат, листова капуста та мангольд, є одними з найбільш багатих поживними речовинами продуктів. Насичена вітамінами A, C і K, а також фолієвою кислотою, залізом і кальцієм, ця листова зелень також наповнена антиоксидантами, які допомагають боротися з окислювальним стресом і запаленням в організмі.

Регулярне споживання цих овочів може знизити ризик хронічних захворювань, включаючи хвороби серця та деякі види раку. Крім того, вони чудово підходять для підтримки здоров’я шкіри, волосся та зору.

Ягоди

Чорниця, полуниця та малина маленькі, але могутні, коли йдеться про харчову цінність. Вони багаті клітковиною, вітаміном С і різними антиоксидантами, включаючи антоціани, які, як було показано, зменшують окислювальний стрес і запалення.

Ягоди можуть покращити здоров’я серця, знижуючи артеріальний тиск і рівень холестерину. Вони також підтримують здоров’я мозку та можуть допомогти відстрочити вікове зниження когнітивних функцій. Крім того, високий вміст клітковини в ягодах сприяє травленню та регулює рівень цукру в крові.

Горіхи

Мигдаль, волоські горіхи та фісташки не тільки смачні, але й наповнені корисними жирами, білком і клітковиною. Горіхи містять мононенасичені та поліненасичені жири, які корисні для здоров’я серця, оскільки вони можуть знизити рівень шкідливого холестерину та зменшити ризик серцевих захворювань.

Вони також забезпечують необхідні вітаміни та мінерали, включаючи вітамін Е, магній і селен, які підтримують загальне здоров’я та благополуччя. Горіхи також можуть допомогти в контролі ваги, сприяючи відчуттю ситості та знижуючи загальне споживання калорій.

Цільні зерна

Коричневий рис, кіноа та овес є джерелом складних вуглеводів, клітковини, вітамінів і мінералів. Вони забезпечують тривалий заряд енергії та допомагають підтримувати стабільний рівень цукру в крові, що має вирішальне значення для профілактики діабету та контролю ваги.

Наповнені вітамінами групи B, вони відіграють ключову роль у виробництві енергії та роботі мозку. Високий вміст клітковини в них сприяє травленню, сприяючи регулярній дефекації та запобігаючи запорам. Крім того, споживання цільного зерна може знизити ризик серцевих захворювань і деяких видів раку.

Авокадо

Відомий своїм високим рівнем здорових мононенасичених жирів, він може допомогти знизити рівень поганого холестерину та знизити ризик серцевих захворювань. Вони також багаті клітковиною, калієм і вітамінами C, E і K.

Корисні жири в авокадо корисні для здоров’я мозку та покращують когнітивні функції. Авокадо також містить антиоксиданти, які захищають організм від окисного пошкодження та запалення.

Включення авокадо у ваш раціон може сприяти здоров’ю шкіри, волосся та нігтів, а також може допомогти контролювати вагу, викликаючи відчуття ситості.

Жирна риба

Лосось, скумбрія та сардини наповнені омега-3 жирними кислотами, необхідними для здоров’я мозку та зменшення запалення. Ці поживні речовини пов’язані зі зниженням ризику серцевих захворювань, інсульту та зниження когнітивних функцій.

Крім того, ця риба також є фантастичним джерелом високоякісного білка, вітамінів D і B12, а також селену. Регулярне вживання жирної риби може зміцнити здоров’я серця, знизивши артеріальний тиск, знизивши рівень тригліцеридів і запобігаючи накопиченню бляшок в артеріях.

Крім того, омега-3 є ключовими для підтримки здоров’я шкіри, суглобів і очей.

Бобові

Сочевиця, нут і чорна квасоля є одними з найкращих рослинних джерел білка, що робить їх чудовим варіантом для вегетаріанців і веганів. Вони також містять багато клітковини, яка допомагає регулювати рівень цукру в крові, підтримує здоров’я травлення та знижує ризик серцевих захворювань.

Регулярне вживання бобових, насичене основними поживними речовинами, такими як фолієва кислота, залізо, магній і калій, може сприяти здоровому мікробіому кишечника, покращувати здоров’я серця та підтримувати здоров’я та відновлення м’язів. Крім того, вони універсальні, і їх можна використовувати в різноманітних стравах, від супів і рагу до салатів і соусів.

Хрестоцвіті овочі

Брокколі, цвітна та брюссельська капуста відомі своїми протираковими властивостями. Ці овочі наповнені клітковиною, вітамінами С і К і фолієвою кислотою.

Вони також містять глюкозинолати, сполуки, які, як було доведено, знижують ризик раку, захищаючи клітини від пошкодження ДНК і пригнічуючи ріст ракових клітин. Хрестоцвіті овочі підтримують загальний стан здоров’я, сприяючи детоксикації, зменшуючи запалення та покращуючи травлення.

Вони також мають низьку калорійність, що робить їх чудовим вибором для контролю ваги.