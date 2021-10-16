UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Дочь Оли Поляковой угодила в больницу: появилось видео из палаты

Автор: Владимир Костырин

Старшая дочь Оли Поляковой Маша попала в клинику и всерьез встревожила своих поклонников публикацией видео из палаты на больничной койке. При этом 16-летняя блогер и начинающая рок-звезда явно не унывает - на ролике девушка в приподнятом настроении и улыбается.

Кадры Маша 16 октября выложила в своем аккаунте в TikTok.

Что произошло - дочь Королевы ночи решила не раскрывать, оставив причину пребывания в больнице в секрете.

Как видно на видео, лежащую на койке в палате Машу окружает медицинское оборудование и техника, к телу подсоединены трубки.

Маша Полякова попала в больницу (фото: скрин www.tiktok.com/@mashapolyakova1)

Сама же девушка на позитиве "подпевает" и активно жестикулирует на манер хип-хопа под музыкальное сопровождение к ролику.

16-летняя дочь Поляковой на больничной койке "станцевала" под хип-хоп (фото: скрин www.tiktok.com/@mashapolyakova1)

Отметим, что подписчики Маши в комментариях высказали предположение, что нынешняя госпитализация могла стать последствием ее недавнего похода к стоматологу, когда девушке вырвали зуб, и после хирургической операции у нее распухла щека. Впрочем, звездный подросток не стал пока ничего уточнять в ответ на озвучиваемые домыслы.

Кстати, еще в марте Машу также госпитализировали в больницу - тогда это было вызвано подозрением на аппендицит.

@mashapolyakova1

##viral

Звук для рекомендаций - SOUL PUFF

Видео: дочь Оли Поляковой Маша угодила в больницу

Напомним, на днях младшая дочь Поляковой 10-летняя Алиса получила заражение из-за укуса, после чего девочка была вынуждена прекратить посещение школы, и ей прописали антибиотики.

Также мы писали о том, что после первого концерта Маши Поляковой со своей панк-группой "Швы" ее звездной маме пришлось вмешаться и защищать дочь от посыпавшейся критики.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оля ПоляковаМаша Полякова