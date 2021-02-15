Дочь Билла Гейтса привилась от COVID-19 и высмеяла противников вакцинации

Дочь Билла Гейтса Дженнифер сделала вакцину от коронавируса. Кроме того, девушка потроллила так называемых ковид-дисидентов, которые не верят в прививки, а также сторонников разнообразных теорий заговоров, которые, например, считают, что вместе с вакциной в организм якобы вводится чип, который будет контролировать человека.

"С момента появления SarsCOV2 прошло больше года, и теперь у нас есть больше решений, включая вакцинацию, для защиты людей от болезни. Мне посчастливилось получить свою дозу мРНК, чтобы организм вырабатывал иммунитет к этому вирусу… К сожалению, вакцина не имплантировала моего гениального отца в мой мозг… Если бы только мРНК обладала такой силой!" – написала девушка.

При этом Дженнифер отметила, что "все еще будет носить свою маску (или даже две!)".

"Я призываю всех читать больше и тщательно обдумывать информацию про вакцинацию, когда вам будет предоставлена ​​такая возможность (сделать прививку – Ред.). Чем больше людей будет вакцинировано, тем безопаснее будет наше сообщество для всех", - написала дочь Гейтса, которая учиться на медика и сейчас проходит практику.

Дженнифер Гейтс вакцинировалась от коронавируса (фото: instagram.com/jenniferkgates)