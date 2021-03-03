Добрынин прокомментировал участие в российском "Холостяке": долго думал

Он признался, что приглашение телеканала ТНТ на роль ведущего российского "Холостяка" была для него неожиданностью, и он долго думал об этом, но решился согласиться.

"Меня пригласили поучаствовать в шоу "Холостяк", которое снимается по франшизе Warner Brothers по всему миру. Сообщение от команды развлекательного ТНТ было для меня неожиданностью, и я долго думал соглашаться ли. Согласился", - заявил Добрынин.

Он отметил, что понимал, сколько украинских артистов и ведущих в подобной ситуации получили негативную реакцию, но он хочет, чтобы в мире было больше любви и веры.

"Наша история с Дашей - это история которой важно делиться. И здесь нет политики, даже если ее хочется найти и использовать против нашей семьи. Это история не о политике, это история о любви", - добавил Добрынин.

Никита Добрынин со своей беременной женой (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Он также рассказал, что еще со школы мечтал работать на радио и телевидении. В 16 лет он получил первую работу на радио Буковина в Черновцах.

Во время учебы на первых курсах университета он решил переехать в Киев, где заново начал реализовывать свою мечту.

Стоит отметить, что жена Добрынина Даша Квиткова поддержала своего возлюбленного, от которого ждет первенца.

"Счастлива, что ты мой муж. Спасибо, что семья у тебя всегда на первом месте. Горжусь и люблю, мой лучший̆ ведущий̆", - отметила Даша.

Пользователи сети прокомментировали участие Добрынина в российском "Холостяке".